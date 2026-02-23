Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Για το θαύμα με… θαυματουργό 6.40! 💥🔴⚪️

Εντάξει, είναι αλήθεια πως έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό η ρεβάνς που θα κρίνει το εισιτήριο για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ έχει μετατραπεί σε… βουνό. Η νίκη της Λεβερκούζεν με 2-0 στο Φάληρο αναμφίβολα την κατέστησε φαβορί για την πρόκριση. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ψάχνουν το θαύμα, ωστόσο έχουν αποδείξει πως είναι φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ανατρέψει τα προγνωστικά στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 40.00 150.00

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός αποδόσεις

Η γερμανική ομάδα ξεδίπλωσε στο χορτάρι την ποιότητά της, έδειξε την ισχύ της και αναμενόμενα, αφού τώρα παίζει και στο «σπίτι» της, αποτελεί φαβορί για να ντουμπλάρει τις νίκες της. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν τη δική τους γλύκα σε τόσο μεγάλες βραδιές. Είτε πρόκειται για bet builder, είτε για άλλες, πιο ιδιαίτερες επιλογές. Ό,τι τραβάει η ψυχούλα του καθενός!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 3,5 2.95 ΠΟΝΤΕΝΣΕ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 6.40 ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 11.00 ΓΚΡΙΜΑΛΔΟ ΑΣΙΣΤ 4.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ+ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 5.75

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός κανάλι

