Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός: Για το θαύμα με… θαυματουργό 6.40! 💥🔴⚪️

LIVE C

Εντάξει, είναι αλήθεια πως έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό η ρεβάνς που θα κρίνει το εισιτήριο για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ έχει μετατραπεί σε… βουνό. Η νίκη της Λεβερκούζεν με 2-0 στο Φάληρο αναμφίβολα την κατέστησε φαβορί για την πρόκριση. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ψάχνουν το θαύμα, ωστόσο έχουν αποδείξει πως είναι φτιαγμένοι για τα δύσκολα. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν ανατρέψει τα προγνωστικά στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
40.00stoiximan
150.00stoiximan

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός αποδόσεις 

Ολυμπιακός Ευρώπη 2025-26

Η γερμανική ομάδα ξεδίπλωσε στο χορτάρι την ποιότητά της, έδειξε την ισχύ της και αναμενόμενα, αφού τώρα παίζει και στο «σπίτι» της, αποτελεί φαβορί για να ντουμπλάρει τις νίκες της. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
1.78novibet
3.95novibet
4.25novibet

Φυσικά, σε τέτοια παιχνίδια πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.66bet365
2.25stoiximan
1.62pamestoixima
2.25elabet

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα έχουν τη δική τους γλύκα σε τόσο μεγάλες βραδιές. Είτε πρόκειται για bet builder, είτε για άλλες, πιο ιδιαίτερες επιλογές. Ό,τι τραβάει η ψυχούλα του καθενός!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 3,5
2.95novibet
ΠΟΝΤΕΝΣΕ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
6.40stoiximan
ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
11.00bet365
ΓΚΡΙΜΑΛΔΟ ΑΣΙΣΤ
4.00elabet
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 0,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ+ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 2,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
5.75pamestoixima

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός κανάλι 

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Λεβερκούζεν και τον Ολυμπιακό μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 2HD και στο Mega. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.

