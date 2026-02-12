Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: Μάχη με σούπερ ειδικά και αποδόσεις 💣🔥

Έπειτα από τον οδυνηρό μεσοβδόμαδο αποκλεισμό του από τον τελικό του Κυπέλλου με την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη μέρα. Οι Βοιωτοί αντιμετωπίζουν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θέλοντας να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να μην χάσουν και άλλο έδαφος στη μάχη για να μπουν στην πρώτη τετράδα στην κανονική περίοδο.

Λεβαδειακός Κατάκτηση πρωταθλήματος 250.00 Ολυμπιακός Κατάκτηση πρωταθλήματος 1.90

Ο Ολυμπιακός μετά από την ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έπεσε από την κορυφή και για αυτό η αναμέτρηση στη Λιβαδειά αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η νίκη είναι μονόδρομος, καθώς ενδεχομένως να τον φέρει ξανά στην κορυφή, αναλόγως και με την έκβαση του ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ.

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός αποδόσεις

Η πρώτη φετινή μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν συναρπαστική, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 3-2 χάρη σε γκολ του Τσικίνιο στις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε επιβεβαιώσει και σε εκείνο το ματς πόσο υπολογίσιμος αντίπαλος είναι. Πάμε να δούμε τις προσφερόμενες αποδόσεις για τον συγκεκριμένο αγώνα που υπάρχουν στις στοιχηματικές εταιρίες.

Παρακάτω ακολουθούν οι αγορές των γκολ που πάντα έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον στα προγνωστικά στοιχήματος.

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Εκτός όμως από τις εμπορικές επιλογές, μπορείτε επίσης να βρείτε ελκυστικές επιλογές στο κουπόνι που αφορούν ειδικά στοιχήματα και bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Να σκοράρει ο Ταρέμι 1.73 Γκολ μετά το 28:00 2.10 G/G + Over 2,5 2.65 Να σκοράρει το πρώτο γκολ Λεβαδειακός 3.40

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός κανάλι

Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Novasports Prime. Φυσικά για να μην χάνετε καμία πληροφορία για το πρόγραμμα αγώνων από όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα μπορείτε να επισκεφθείτε το σάιτ της kingbet.