Λεβαδειακός – ΟΦΗ: 🟢 Για μια θέση στον τελικό με ΣΟΥΠΕΡ ειδικά! ⚫

Λεβαδειακός - ΟΦΗ

Επειτα από τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Stoiximan Super League, Λεβαδειακός και ΟΦΗ έρχονται ξανά αντιμέτωποι, αυτή τη φορά όμως για το Κύπελλο Ελλάδας. Την Κυριακή οι Κρητικοί επικράτησαν σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 3-2, αν και βρέθηκαν από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Την περασμένη Τετάρτη, ξανά στο Ηράκλειο, οι δύο αντίπαλοι έμειναν στο 1-1 στον πρώτο ημιτελικό και πλέον τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς στη Βοιωτία.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
5.00stoiximan
ΟΦΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
20.00stoiximan

Λεβαδειακός – ΟΦΗ αποδόσεις

Λεβαδειακός - ΟΦΗ

Τα μεταξύ τους παιχνίδια πάντα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το ίδιο ισχύει και για το προσεχές, καθώς αμφότερες έχουν τεράστιο κίνητρο για την πρόκριση. Οι μεν Βοιωτοί κυνηγούν την παρθενική συμμετοχή τους στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ οι Κρητικοί θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία και να βρεθούν για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΟΦΗ
1.86bet365
3.35novibet
4.70elabet

Ως συνήθως, οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά στοιχήματος δεν περνάνε απαρατήρητες.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
2.20fonbet
1.66pamestoixima
2.05winmasters
1.72interwetten

Λεβαδειακός – ΟΦΗ ειδικά στοιχήματα

Λεβαδειακός - ΟΦΗ

Πάμε να δούμε και ορισμένες ελκυστικές επιλογές από το Λεβαδειακός – ΟΦΗ που αφορούν ειδικά στοιχήματα και bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
1ο Ημίχρονο- Γκολ Over 0.5
1.45stoiximan
1ο Ημίχρονο ισοπαλία Κάρτες UNDER 6.5
1.67novibet
1ο Ημίχρονο αποτέλεσμα Λεβαδειακός
2.45bet365
Να σκοράρει το πρώτο γκολ Λεβαδειακός
3.85novibet
Να σκοράρει ο Σαλσεδο
4.00stoiximan

Λεβαδειακός – ΟΦΗ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στον τελικό του Kυπέλλου Ελλάδας μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1HD. Μην ξεχνάτε επίσης να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα αγώνων σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα από το www.kingbet.net.

