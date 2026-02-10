Λεβαδειακός – ΟΦΗ: 🟢 Για μια θέση στον τελικό με ΣΟΥΠΕΡ ειδικά! ⚫

Επειτα από τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Stoiximan Super League, Λεβαδειακός και ΟΦΗ έρχονται ξανά αντιμέτωποι, αυτή τη φορά όμως για το Κύπελλο Ελλάδας. Την Κυριακή οι Κρητικοί επικράτησαν σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 3-2, αν και βρέθηκαν από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Την περασμένη Τετάρτη, ξανά στο Ηράκλειο, οι δύο αντίπαλοι έμειναν στο 1-1 στον πρώτο ημιτελικό και πλέον τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς στη Βοιωτία.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 5.00 ΟΦΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 20.00

Λεβαδειακός – ΟΦΗ αποδόσεις

Τα μεταξύ τους παιχνίδια πάντα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το ίδιο ισχύει και για το προσεχές, καθώς αμφότερες έχουν τεράστιο κίνητρο για την πρόκριση. Οι μεν Βοιωτοί κυνηγούν την παρθενική συμμετοχή τους στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ οι Κρητικοί θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία και να βρεθούν για δεύτερη διαδοχική χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης. Πάμε να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες:

Λεβαδειακός – ΟΦΗ ειδικά στοιχήματα

Πάμε να δούμε και ορισμένες ελκυστικές επιλογές από το Λεβαδειακός – ΟΦΗ που αφορούν ειδικά στοιχήματα και bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 1ο Ημίχρονο- Γκολ Over 0.5 1.45 1ο Ημίχρονο ισοπαλία Κάρτες UNDER 6.5 1.67 1ο Ημίχρονο αποτέλεσμα Λεβαδειακός 2.45 Να σκοράρει το πρώτο γκολ Λεβαδειακός 3.85 Να σκοράρει ο Σαλσεδο 4.00

Λεβαδειακός – ΟΦΗ κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στον τελικό του Kυπέλλου Ελλάδας μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 1HD.