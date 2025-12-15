Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Αποδόσεις, φαβορί, στοίχημα🏆

Λίγες μέρες έμειναν για τη σέντρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μία διοργάνωση που μετράει 68 χρόνια ζωής, 16 διαφορετικούς πρωταθλητές και 24 εκδόσεις ανά την ιστορία.

Χώρα διεξαγωγής το Μαρόκο, διάστημα 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου και 24 Εθνικές ομάδες, έτοιμες να εκθρονίσουν την κάτοχο Ακτή Ελεφαντοστού και να πλησιάσουν την πολυνίκη του θεσμού Αίγυπτο (7). Φυσικά, μερικές από αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρουν. Πάμε να δούμε τι λένε οι αποδόσεις στο στοίχημα.

Κόπα Άφρικα αποδόσεις νικητή φαβορί

Πρώτη η διοργανώτρια

Πάντα η διοργανώτρια χώρα ενός διεθνούς τουρνουά έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Εδώ όμως, έχουμε να κάνουμε και με διαφορά ποιότητας. Το Μαρόκο έχει στο ρόστερ του πληθώρα παικτών που μπορούν να κρίνουν ένα 90λεπτο.

Στόχος, αναμφίβολα, η επιστροφή στην κορυφή μετά το 1976. Οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές, το περιβάλλον βοηθάει και σίγουρα το 3.75 τραβάει τα βλέμματα των παικτών του στοιχήματος.

ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ 3.75

Για το όγδοο οι «Φαραώ»

Την πολυνίκη κάθε διοργάνωσης, ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμάς. Έτσι, λοιπόν, η Αίγυπτος είναι η δεύτερη ομάδα στη λίστα με τα φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες.

Επτά τρόπαια έχει στην κατοχή της, ωστόσο απέχει από τον θρόνο εδώ και 15 έτη. Τότε, το 2010 στην τελευταία κατάκτηση, έγινε η μοναδική χώρα στην ιστορία που σήκωσε την κούπα για τρίτη διαδοχική φορά (2006, 2008, 2010). Συνεπώς, το know how είναι στο DNA της…

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ 6.50

Χέρι – χέρι Σενεγάλη και Αλγερία

Τις πρώτες θέσεις στο κουπόνι συμπληρώνουν οι – φιναλίστ του 2019 – Σενεγάλη και Αλγερία. Οι δύο προηγούμενες πρωταθλήτριες, πριν τη νυν κάτοχο του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού (Σενεγάλη 2022, Αλγερία 2019).

Δύο ομάδες με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, με τους Σενεγαλέζους να είναι το πιο ακριβό σύνολο (407 εκατομμύρια), ενώ οι Αλγερινοί φιγουράρουν στην πέμπτη θέση με 225 εκατομμύρια. Προφανώς και τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, αλλά κάτι λένε…

ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ 7.00 7.00

Κόπα Άφρικα 2025 αποδόσεις στοίχημα φαβορί

