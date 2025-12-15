ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025: Αποδόσεις, φαβορί, στοίχημα🏆

Λίγες μέρες έμειναν για τη σέντρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μία διοργάνωση που μετράει 68 χρόνια ζωής, 16 διαφορετικούς πρωταθλητές και 24 εκδόσεις ανά την ιστορία.

Χώρα διεξαγωγής το Μαρόκο, διάστημα 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου και 24 Εθνικές ομάδες, έτοιμες να εκθρονίσουν την κάτοχο Ακτή Ελεφαντοστού και να πλησιάσουν την πολυνίκη του θεσμού Αίγυπτο (7). Φυσικά, μερικές από αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρουν. Πάμε να δούμε τι λένε οι αποδόσεις στο στοίχημα.

Κόπα Άφρικα αποδόσεις νικητή φαβορί

Πρώτη η διοργανώτρια

Μαρόκο Ελ Κααμπί Κόπα Άφρικα

Πάντα η διοργανώτρια χώρα ενός διεθνούς τουρνουά έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Εδώ όμως, έχουμε να κάνουμε και με διαφορά ποιότητας. Το Μαρόκο έχει στο ρόστερ του πληθώρα παικτών που μπορούν να κρίνουν ένα 90λεπτο.

Στόχος, αναμφίβολα, η επιστροφή στην κορυφή μετά το 1976. Οι συγκυρίες είναι ευνοϊκές, το περιβάλλον βοηθάει και σίγουρα το 3.75 τραβάει τα βλέμματα των παικτών του στοιχήματος.

ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ
3.75

Για το όγδοο οι «Φαραώ»

Αίγυπτος Κόπα Άφρικα

Την πολυνίκη κάθε διοργάνωσης, ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμάς. Έτσι, λοιπόν, η Αίγυπτος είναι η δεύτερη ομάδα στη λίστα με τα φαβορί στις στοιχηματικές εταιρίες.

Επτά τρόπαια έχει στην κατοχή της, ωστόσο απέχει από τον θρόνο εδώ και 15 έτη. Τότε, το 2010 στην τελευταία κατάκτηση, έγινε η μοναδική χώρα στην ιστορία που σήκωσε την κούπα για τρίτη διαδοχική φορά (2006, 2008, 2010). Συνεπώς, το know how είναι στο DNA της…

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ
6.50

Χέρι – χέρι Σενεγάλη και Αλγερία

Σενεγάλη Αλγερία Κόπα Άφρικα

Τις πρώτες θέσεις στο κουπόνι συμπληρώνουν οι – φιναλίστ του 2019 – Σενεγάλη και Αλγερία. Οι δύο προηγούμενες πρωταθλήτριες, πριν τη νυν κάτοχο του τίτλου Ακτή Ελεφαντοστού (Σενεγάλη 2022, Αλγερία 2019).

Δύο ομάδες με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, με τους Σενεγαλέζους να είναι το πιο ακριβό σύνολο (407 εκατομμύρια), ενώ οι Αλγερινοί φιγουράρουν στην πέμπτη θέση με 225 εκατομμύρια. Προφανώς και τα λεφτά δεν παίζουν μπάλα, αλλά κάτι λένε…

ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ
7.00 7.00

Κόπα Άφρικα 2025 αποδόσεις στοίχημα φαβορί

Παρακάτω δείτε την πρώτη 5άδα των φαβορί στα προγνωστικά, ενώ μπορείτε με το αντίστοιχο promo code*🎁 να επωφεληθείτε από τις κορυφαίες στοιχηματικές προσφορές*🚀, που θα συνοδεύσουν στην επιλογή σας.

ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
Μαρόκο 3.75
Αίγυπτος 6.50
Σενεγάλη 7.00
Αλγερία 7.00
Νιγηρία 10.00

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα