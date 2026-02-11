Ίντερ – Γιουβέντους: Derby d’Italia με ειδικά που ΣΟΚΑΡΟΥΝ 🤯🏆

Αυτό το Σάββατο (14/02) δεν έχει έξοδο, αφού στις 21:45 έχει το απόλυτο Derby d’Italia. Ίντερ και Γιουβέντους διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην 25η «στροφή» της Serie A. Η κάθε μια με διαφορετικές βλέψεις για το πώς θέλουν να καταλήξει η σεζόν. Ωστόσο, κοινός στόχος αποτελεί η νίκη που πέραν από πόντους, προσφέρει και γόητρο στις δύο «μισητές» αντιπάλους.

ΙΝΤΕΡ ΝΙΚΗΤΗΣ SERIE A 1.15 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ TOP 2 9.00

Ο Κρίστιαν Κίβου θα υποδεχθεί τον άλλοτε «δάσκαλό» του, Λουτσιάνο Σπαλέτι. Οι δυο τους συνυπήρξαν στη Ρόμα τη διετία 2005-2007 χωρίς, ωστόσο, να πανηγυρίσουν παρέα κάποιο «ασημικό». Στο σήμερα τώρα, ο Ρουμάνος τρέχει ένα αήττητο σερί 12 αγώνων στο πρωτάθλημα με τους «νερατζούρι» και οδεύει πρόσω ολοταχώς για το σκουντέτο. Ο Ιταλός από την άλλη, έχει… συμμαζέψει τους «μπιανκονέρι» και τους έχει ανεβάσει στην τετράδα στη βαθμολογία Α Ιταλίας.

Ίντερ – Γιουβέντους αποδόσεις

Πάμε τώρα στα σημαντικά. Δηλαδή, στο πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις του ντέρμπι από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Όπως πάντα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αγορές των γκολ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε όσα χρειάζεστε.

Ίντερ – Γιουβέντους ειδικά στοιχήματα

Συνεχίζουμε τώρα με την αγαπημένη σας ενότητα, εκείνη με τα ειδικά στοιχήματα. Ψάχνεις προγνωστικά στοιχήματος για σκόρερ, συνδυαστικά ή bet builder; Εδώ θα βρεις ό,τι αναζητάς.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 1,5 + ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΜΑΡΤΙΝΕΣ 2.80 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.20 ΙΝΤΕΡ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΑΚΡΙΒΩΣ 3.70 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ + G/G 4.33 ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ 5.80

Ίντερ – Γιουβέντους κανάλι

Αν αναρωτιέστε πού θα δείτε το Ίντερ – Γιουβέντους σάς δίνουμε τη λύση. Το ματς θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 9HD. Εσείς δεν ξεχνάτε ότι για να μάθετε ώρα και ημερομηνία κάποιου αγώνα, απλά επισκέπτεστε το πρόγραμμα αγώνων της Kingbet.