H μεγάλη μπλόφα της ΑΕΚ στα χαφ!💣

Πώς πάει να κλείσει μεταγραφή που θα της κάνει και διαφορά.

Σας είχα πει το όνομα πριν καν γίνει θέμα. Το είχα ανακαλύψει το ονοματάκι του από Ρωσία μεριά και μου είχαν σφυρίξει πως τον θέλει ο Νίκολιτς. Ναι για τον Μπαρίνοφ μιλάω, ο οποίος είναι τρομερό πολυεργαλείο και μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις και τον ξέρουν πολύ καλά τόσο ο Νίκολιτς, όσο και ο Ριμπάλτα.

Πάμε λίγο στα δεδομένα τώρα γιατί προφανώς και έχουν αλλάξει τις τελευταίες μέρες, μιας και το ονοματάκι του σας το είχα πει από αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Μπαρίνοφ έχει συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέχρι το 2029. Σας θυμίζω ότι έκλεισε στην ΤΣΣΚΑ από τη Λοκομοτίβ πέρσι τον Γενάρη. Και μπορεί να είναι Ρώσος και να μην έχει θέματα προσαρμογής, αλλά σκέφτεται πως είναι σε ηλικία πως πρέπει να παίξει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φέτος έχει προλάβει να παίξει σε 24 ματς (17 πρωτάθλημα, 7 Κύπελλο) στο πρόγραμμα αγώνων και έχει 3 γκολ και 6 ασίστ ο Ρώσος.

Ο ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του είπε πως «Μιλάμε περιστασιακά με τον Νίκολιτς, είναι προσωπική επικοινωνία. Κάποτε μου είχε πει ότι θέλει να με δει στην ΑΕΚ».

Και αυτή η δήλωση ακολούθησε την ατάκα του μάνατζέρ του ο οποίος είχε διαψεύσει ενδιαφέρον στις μεταγραφες αεκ! «Δεν πρέπει να παίρνετε αυτά τα νέα στα σοβαρά. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει υπάρξει καμία προσφορά από την ΑΕΚ. Δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς ή οποιονδήποτε άλλον στην ομάδα. Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι μέχρι χθες, η Λοκομοτίβ δεν είχε καμία προσφορά και δεν είχαμε καμία επαφή με κανέναν», είχε πει χαρακτηριστικά.

Εγώ λέω πως όλοι παίζουν μια ωραία μπλόφα τούτη τη στιγμή. Και πως αν η ΑΕΚ βρει την χρυσή τομή με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας που είναι και το δύσκολο κομμάτι, τότε θα προχωρήσει σε μία ακόμα καλή μεταγραφή και έτσι θα κλείσει το ρόστερ της μέχρι το τέλος της σεζόν.