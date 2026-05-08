Τελειώνει τη σειρά ο Παναθηναϊκός στο Game-4 με ενισχυμένες αποδόσεις!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play offs της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την ανατροπή στην αναμέτρηση της Τρίτης και γνώρισαν την ήττα με 87-91. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν «πλήρωσε» τα πολλά λάθη του και την έλλειψη συγκέντρωσης αλλά ακόμα και έτσι θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ήταν από τους καλύτερους παίκτες του τριφυλλιού αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να ευστοχήσει στα δύο τρίποντα που επιχείρησε. Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Τι-Τζέι Σορτς με 17 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί ώστε να δώσουν στην ομάδα του τη νίκη.

Πλέον ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 στη σειρά και σήμερα θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final 4. Για να το καταφέρει πρέπει να παρουσιαστεί σαφώς πιο σοβαρός στο ξεκίνημα του ματς και να αφήσει πίσω του το μεγαλύτερο μέρος της εμφάνισης στο Game 3.

Παναθηναϊκός (-5,5): 1.92 Βαλένθια (+5,5): 1.88

Το θετικό για τον Εργκίν Αταμάν είναι ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο νέο πρόβλημα τραυματισμού, με τον Κώστα Σλούκα βέβαια να παραμένει στα πιτς.

Από την άλλη η Βαλένθια αυτή τη φορά κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και θέλει να ολοκληρώσει την έκπληξη. Οι Μοντέρο κα Μπαντιό πέτυχαν από 16 πόντους έκαστος, ενώ ο πρώτος είχε και 9 ασίστ.

Οι Ισπανοί ξέρουν ότι κυνηγούν και μία δεύτερη υπέρβαση σε ένα «καυτό» ΟΑΚΑ, το οποίο θα είναι και πάλι sold out. Ο κόουτς Μαρτίνεθ, είδε τον Πουέρτο να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το Game 4. Η αναμέτρηση είναι άκρως σημαντική και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να μην επιθυμεί να γυρίσει στην Ισπανία για πέμπτο παιχνίδι.

