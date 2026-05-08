Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Game 4 με 0% γκανιότα και Bet Builder πράσινης πρόκρισης

Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να ξαναμπεί στο αεροπλάνο για Βαλένθια. Με τη σειρά στο 2-1 και το ΟΑΚΑ έτοιμο να πάρει φωτιά, οι Πράσινοι έχουν μπροστά τους μία αποστολή: νίκη και παρουσία στο Final Four.

Το πρώτο match ball χάθηκε την Τετάρτη. Και χάθηκε σε ένα βράδυ που σχεδόν τίποτα δεν λειτούργησε σωστά για 35 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός άφησε τη Βαλένθια να παίξει στο δικό της τέμπο, έκανε πάρα πολλά λάθη, έδωσε εύκολους πόντους στο transition και βρέθηκε να χάνει με πολύ μεγάλη διαφορά. Παρ’ όλα αυτά, λίγο έλειψε να το γυρίσει ξανά. Και αυτό λέει πολλά για το μέταλλο αυτής της ομάδας. Τώρα όμως δεν υπάρχει χώρος για δεύτερο λάθος. Γιατί αν η σειρά επιστρέψει στην Ισπανία, όλη η πίεση αλλάζει πλευρά.

Το μεγάλο ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο: να βγουν μπροστά οι παικταράδες του και σε άμυνα και σε επίθεση. Και ειδικά ο Ναν. Ο Αμερικανός “χρωστάει” μια μεγάλη βραδιά μετά το κακό Game 3, όπου φορτώθηκε με φάουλ, αποβλήθηκε νωρίς και παρασύρθηκε σε βιαστικές επιλογές. Είναι ο παίκτης που μπορεί να διαλύσει κάθε αμυντικό πλάνο όταν βρει το χέρι του και τέτοια παιχνίδια είναι ακριβώς που χρειάζεται να βγει μπροστά.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 5.75: Νίκη Παναθηναϊκός νικητής – Ναν Over 19.5 πόντοι –Σορτς Over 10.5 πόντοι

Και δίπλα του, ο άνθρωπος που εξελίσσεται στον πιο κομβικό παίκτη της σειράς: ο Τι Τζέι Σορτς. Δεν είναι πλέον απλά μια επιθετική λύση από τον πάγκο, αλλά ο ηγέτης στα playoffs. Στο Game 3 ήταν αυτός που γύρισε σχεδόν μόνος του το παιχνίδι με τη βοήθεια του Ρογκαβόπουλου, άλλαξε τον ρυθμό, πίεσε την άμυνα της Βαλένθια και έδωσε ξανά ζωή στο ΟΑΚΑ. Με τον Σλούκα εκτός και πάλι, τον Γκραντ να μην πατάει καλά, ο ρόλος του γίνεται ακόμη μεγαλύτερος.

Η Βαλένθια έδειξε στο προηγούμενο ματς γιατί τερμάτισε 2η στην κανονική διάρκεια. Έτρεξε, χτύπησε στα πρώτα δευτερόλεπτα των επιθέσεων και βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες. Όμως δύσκολα θα βρει ξανά τόσο “ήσυχο” βράδυ από τους Πράσινους. Το ΟΑΚΑ περιμένει αντίδραση. Και ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι η πρόκριση δεν πρέπει να επιστρέψει στην Ισπανία. Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού. Και τέτοια βράδια συνήθως κρίνονται από τους μεγάλους παίκτες.

