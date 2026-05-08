Vistabet: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια!

Στο κατάμεστο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια και αναζητά τη νίκη που τον στείλει στο Final Four.

Vistabet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια!

Όλα για την πρόκριση

Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαία δουλειά στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, παίρνοντας ισάριθμες νίκες στη, όμως την πρώτη ευκαιρία να «κλειδώσει» τη σειρά την άφησε να χαθεί την Τετάρτη. Για περίπου 35 λεπτά οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, επιτρέποντας στη Βαλένθια να παίξει στο τέμπο που την εξυπηρετεί. Στο φινάλε, ωστόσο, επιχείρησαν δυναμική επιστροφή, με τον Σορτς να σημειώνει 17 πόντους και τον Ρογκαβόπουλο 16, την ώρα που ο Ναν είχε ήδη αποχωρήσει με πέντε φάουλ.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε δύο κρίσιμες ευκαιρίες πίσω από τα 6,75 μ. στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως δεν κατάφερε να ευστοχήσει και έτσι ήρθε η ήττα με 87-91, που έδωσε νέα ζωή στους Ισπανούς. Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε βέβαιος πως η ομάδα του θα τελειώσει τη δουλειά στην έδρα της. Ο Τούρκος τεχνικός αποβλήθηκε στο τρίτο παιχνίδι μετά από έντονη αντιπαράθεση με τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Παραμένει εκτός ο Σλούκας. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.75 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός με 10 ή περισσότερους πόντους διαφορά.

Vistabet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια!

Να επιστρέψει τη σειρά στην Ισπανία

Η Βαλένθια κατάφερε στο τρίτο ματς να πάρει αυτό που δεν μπόρεσε στα δύο πρώτα, παρουσιάζοντας για μεγάλο διάστημα το γνώριμο αγωνιστικό της πρόσωπο και δικαιώνοντας πλήρως το πλάνο της. Από τους 91 πόντους που σημείωσε, οι 37 προήλθαν από επιθέσεις στα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα, στοιχείο που αποτυπώνει ξεκάθαρα τον ρυθμό που ήθελε να επιβάλει.

Οι Μοντέρο και Μπάντιο, με 16 πόντους ο καθένας, είχαν κομβικό ρόλο τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία. Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Τέιλορ και Τόμπσον. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, παραδέχθηκε πως δεν αισθάνεται περήφανος για όσα συνέβησαν στο παρκέ. Σημαντικό πρόβλημα για τους Ισπανούς αποτελεί η απουσία του Πουέρτο, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο παιχνίδι. Ενισχυμένη απόδοση στο 1.72 να επιτευχθούν περισσότεροι από 172,5 πόντους.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΑΛΕΝΘΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ