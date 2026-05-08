bwin: 0% Γκανιότα* στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια!

Ο Παναθηναϊκός έχει απόψε δεύτερο… match ball πρόκρισης στο Final Four της EuroLeague, κόντρα στη Βαλένθια μετά το break, που πέτυχαν οι «νυχτερίδες».

Εκτός… κλίματος

Με 50 πόντους παθητικό στο ημίχρονο, 12 λάθη για 22 ασίστ, 34,5% τρίποντο και με τη Βαλένθια να ολοκληρώνει το Game 3 των Playoffs της EuroLeague με 14 επιθετικά ριμπάουντ και συνολικά 41 (!) ο Παναθηναϊκός, ήταν εμφανώς κλίματος την Τετάρτη. Κάπως έτσι οι «νυχτερίδες» επικράτησαν για τρίτη φορά του «τριφυλλιού» φέτος, δεύτερη στο Telekom Center Athens και μείωσαν σε 2-1 τη μεταξύ τους σειρά.

Στο ματς της 5ης Δεκεμβρίου για την κανονική περίοδο, η ισπανική ομάδα επικράτησε με 79-89, ενώ πριν δύο βράδια έφτασε τους 91 στην έδρα του «τριφυλλιού».

Οι σκόρερ του Game 3

Μοναδικοί «διασωθέντες» από τον Παναθηναϊκό που βρέθηκε ακόμα και στο -19, ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Τι Τζέι Σορτς. Ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους (5/7 δίποντα) και 4 ριμπάουντ. Από την άλλη ο Αμερικάνος γκαρντ είχε 17 με ακόμα 6 ασίστ να συμπληρώνουν την στατιστική του. Στους 13 σταμάτησε ο Κέντρικ Ναν, που αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Διψήφιοι οι Χέιζ – Ντέιβις και Όσμαν με 15 και 10 αντίστοιχα.

Η Βαλένθια μέτρησε τέσσερις διψήφιους με κορυφαίο όλων των Ζαν Μοντέρο, που μέτρησε 16 πόντους (8/10 δίποντα) και 9 ασίστ. Ακόμα 16 ο Μπαντιό (4/5 δίποντα), που έπαιξε εκπληκτικές άμυνες πάνω στον Ναν. Τέλος 14 σκόραρε ο Τέιλορ και 12 ο Τόμπσον.

