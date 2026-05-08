Επόμενη ομάδα Καρέτσας: Δυνατό φαβορί η Ντόρτμουντ! 💣🔥

Το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Γκενκ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του προσελκύοντας τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

«Μαέστρος» ετών 18!

Ο γεννημένος στο Βέλγιο και με καταγωγή από τις Σέρρες, Κωνσταντίνος Καρέτσας, βγάζει μεγάλη ωριμότητα στο παιχνίδι του και τα νούμερα στα στατιστικά μιλούν από μόνα τους.

Συγκεκριμένα, μόνο τη φετινή σεζόν μετράει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στις αναλύσεις κι έχει μοιράσει 18 ασίστ. Εξάλλου, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19 του χρόνια, με τον ντόρο γύρω του να είναι δικαιλογημένος.

Κάνει κίνηση η Ντόρτμουντ

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ετοιμάζει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Καρέτσα. Μάλιστα, άνθρωποι των Βεστφαλών φέρεται να είχαν μια πρώτη επαφή με τη διοίκηση της Γκενκ, η οποία όμως αξιώνει ένα ποσό γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ!

Από κοντά οι «κόκκινοι διάβολοι»

Πέρα από την Ντόρτμουντ, στις επιλογές στα προγνωστικά για πιθανό επόμενο προορισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκονται ηχηρά ονόματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.

Βάσει δημοσιευμάτων στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του βλέποντας μακροπρόθεσμα στο πρόσωπο του Έλληνα εξτρέμ τον διάδοχο του Μπρούνο Φερνάντες.

Όπως αναφέρθηκε, Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τα πρώτα φαβορί στο στοίχημα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αμφότερες δίνονται σε τιμή 7.00.

Ακολουθούν ομάδες «μεγαθήρια» ως πιθανοί επόμενοι προορισμοί του Έλληνα εξτρέμ, όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν. Ταυτόχρονα, στο… κάδρο βρίσκονται οι Άρσεναλ, Μίλαν και Μπάγερν Μονάχου!

