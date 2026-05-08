Kingbet

Επόμενη ομάδα Καρέτσας: Δυνατό φαβορί η Ντόρτμουντ! 💣🔥

Το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Γκενκ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του προσελκύοντας τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός του Καρέτσα; Η Novibet έχει μπει δυνατά στο… χορό και προσφέρει τη σχετική αγορά με σούπερ αποδόσεις.

«Μαέστρος» ετών 18!

Ο γεννημένος στο Βέλγιο και με καταγωγή από τις Σέρρες, Κωνσταντίνος Καρέτσας, βγάζει μεγάλη ωριμότητα στο παιχνίδι του και τα νούμερα στα στατιστικά μιλούν από μόνα τους.

Συγκεκριμένα, μόνο τη φετινή σεζόν μετράει 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στις αναλύσεις κι έχει μοιράσει 18 ασίστ. Εξάλλου, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει κλείσει ακόμα τα 19 του χρόνια, με τον ντόρο γύρω του να είναι δικαιλογημένος.

Κάνει κίνηση η Ντόρτμουντ

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ετοιμάζει δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Καρέτσα. Μάλιστα, άνθρωποι των Βεστφαλών φέρεται να είχαν μια πρώτη επαφή με τη διοίκηση της Γκενκ, η οποία όμως αξιώνει ένα ποσό γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ!

Από κοντά οι «κόκκινοι διάβολοι»

Πέρα από την Ντόρτμουντ, στις επιλογές στα προγνωστικά για πιθανό επόμενο προορισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρίσκονται ηχηρά ονόματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου.

Βάσει δημοσιευμάτων στην Αγγλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του βλέποντας μακροπρόθεσμα στο πρόσωπο του Έλληνα εξτρέμ τον διάδοχο του Μπρούνο Φερνάντες.

Επόμενη ομάδα Καρέτσα στοίχημα

Όπως αναφέρθηκε, Ντόρτμουντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τα πρώτα φαβορί στο στοίχημα για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, αμφότερες δίνονται σε τιμή 7.00.

Ακολουθούν ομάδες «μεγαθήρια» ως πιθανοί επόμενοι προορισμοί του Έλληνα εξτρέμ, όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν. Ταυτόχρονα, στο… κάδρο βρίσκονται οι Άρσεναλ, Μίλαν και Μπάγερν Μονάχου!

Αναλυτικά μπορείτε να τσεκάρετε παρακάτω τη σχετική αγορά από τη Novibet και να πάρετε το ελκυστικό promo code 🎁.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΕΤΣΑΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ 03/09/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΚΕΝΚ
4.50novibet
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
7.00novibet
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ
7.00novibet
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
9.00novibet
ΤΣΕΛΣΙ
10.00novibet
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
10.00novibet
ΑΡΣΕΝΑΛ
11.00novibet
ΜΙΛΑΝ
11.00novibet
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
13.00novibet
ΝΑΠΟΛΙ
21.00novibet
ΚΟΜΟ
21.00novibet
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
21.00novibet
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
21.00novibet
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
26.00novibet
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
26.00novibet
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
26.00novibet
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
31.00novibet
ΤΟΤΕΝΑΜ
36.00novibet
ΙΝΤΕΡ
41.00novibet
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
41.00novibet
ΕΒΕΡΤΟΝ
51.00novibet
ΝΟΤΙΓΧΑΜ
67.00novibet
ΠΑΟΚ
67.00novibet

