Grammy Awards 2026 – Προγνωστικά, Αποδόσεις & Φαβορί

Τα βραβεία Γκράμι είναι ίσως ο απόλυτος διαγωνισμός της μουσικής βιομηχανίας. Με μία πιο ρομαντική ματιά, τα λες και την μεγαλύτερη μουσική γιορτή. Οι ερωτήσεις είναι πολλές: πότε και πού θα γίνουν, πώς θα τα παρακολουθήσω ζωντανά, ποιες είναι οι υποψηφιότητες και τα φαβορί. Μέχρι το τέλος αυτού του blog θα σου έχουν λυθεί όλες οι απορίες.

Δείτε την πλήρη ανάλυση και τον οδηγό της Kingbet για το πώς να ποντάρετε στα Γκράμι 2026 και κυρίως πώς παίζεται το στοίχημα σε μουσικά events.

Πότε είναι τα Grammy Awards 2026;

Τα 68α βραβεία Γκράμι θα λάβουν χώρα στην αγαπημένη πόλη των καλλιτεχνών: το Λος Άντζελες. Την 1η του Φλεβάρη η Crypto.com Arena θα υποδεχθεί τον μουσικό διαγωνισμό.

Εμείς πάλι που δεν θα μπορέσουμε να παραβρεθούμε, θα τα παρακολουθήσουμε από CBS, Paramount+, HBO Max, TNT και το Vodafone TV (καθώς εντάσσεται μέσα σε αυτό το HBO Max).

Grammy Awards Αποδόσεις – Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ

Στοίχημα στα Γκράμι 2026 παίζουμε στις ακόλουθες 8 κατηγορίες:

Άλμπουμ της Χρονιάς

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Τραγούδι της Χρονιάς

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Είναι πολλά τα φαβορί και μάλλον θα αναρωτιέσε τι να παίξω σήμερα. Μην αγχωθείς, γι’αυτό είμαστε εδώ και θα αναλύσουμε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ξεχωριστά. Εξάλλου μπορείς κάθε φορά να συμβουλευτείς τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.]

Άλμπουμ της Χρονιάς

Φέτος είναι η χρονιά του Bad Bunny (που παρεμπιπτόντως θα τραγουδήσει και στο halftime show του Super Bowl). Η περιοδεία του που αφορά το πρόσφατο άλμπουμ του (DeBÍ TiRAR MáS FOToS) συνεχίζεται και τα charts κοντεύουν να σπάσουν.

Κατέχει ήδη 3 νίκες και 16 υποψηφιότητες στο παρελθόν και στα φετινά βραβεία θα τον συναντήσουμε και σε άλλες κατηγορίες. Στα φαβορί της Stoiximan ακολουθούν ο Kendrick Lamar με το GNX και η Lady Gaga με το Mayhem και το απόλυτο feature του τραγουδιού της “Dead Dance” στην καινούργια σεζόν της “Wednesday”.

Καλλιτέχνης Άλμπουμ Απόδοση Bad Bunny Debi Tirar Mas Fotos 1.72 Kendrick Lamar GNX 2.55 Lady Gaga Mayhem 4.00 Sabrina Carpenter Man’s Best Friend 12.00 Tyler The Creator Chromakopia 17.00 Leon Thomas Mutt 20.00 Clipse, Pusha T & Malice Let God Sort Em Out 22.00 Justin Bieber Swag 30.00

Ηχογράφηση της Χρονιάς

Με Kendrick Lamar, που κατέχει ήδη 22 νίκες και 66 υποψηφιότητες, και SZA, με 5 νίκες και 31 υποψηφιότητες, δεν έχασε ποτέ κανείς. Το ντουέτο τους είναι το απόλυτο φαβορί σε αυτήν την κατηγορία με το τραγούδι Luther. Ανήκει στο άλμπουμ GNX, που πριν λίγο αναφέραμε και αυτήν την στιγμή μετράει στο Spotify 1,5 δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει.

Επόμενοι στις αποδόσεις έρχονται η Rose με τον Bruno Mars και αμέσως μετά θα ξανασυναντήσουμε την Lady Gaga.

Καλλιτεχνής Ηχογράφηση Απόδοση Kendrick Lamar feat SZA Luther 1.72 Rose and Bruno Mars APT 2.55 Lady Gaga Abracadabra 4.00 Sabrina Carpenter Manchild 12.00 Bad Bunny DtMF 17.00 Doechii Anxiety 20.00 Billie Eilish Wildflower 22.00 Chappel Roan The Subway 30.00

Τραγούδι της Χρονιάς

Η K-pop έχει εδραιωθεί μάλλον πρόσφατα στην κουλτούρα μας, αλλά έχει έρθει για να μείνει. Το τραγούδι Golden – Kpop Demon Hunters και το APT – Rose and Bruno Mars είναι τα πρώτα τραγούδια K – pop καλλιτεχνών που διαγωνίζονται για το βραβείο “Τραγούδι της Χρονιάς”.

Εννοείται πως ο Kendrick μοιάζει και εδώ ιδανικός για να διεκδικήσει τον τίτλο αν και οι προσφορές για στοίχημα δείχνουν πως η αρχική ιδέα για την K- pop μπορεί να επιβεβαιωθεί και να του πάρουν την πρωτιά οι Kpop Demon Hunters.

Καλλιτέχνης Τραγούδι Απόδοση Kpop Demon Hunters Golden 1.40 Kendrick Lamar feat SZA Luther 3.75 Rose and Bruno Mars APT 9.00 Lady Gaga Abracadabra 14.00 Billie Eilish Wildflower 14.00 Bad Bunny DtMF 14.00 Doechii Anxiety 33.00 Sabrina Carpenter Manchild 35.00

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Πάμε σε ένα βραβείο που δίνει χώρο σε φρέσκους καλλιτέχνες να εμβαθύνουν στον πυθμένα της μουσικής βιομηχανίας και αυτός είναι του «Καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη».

Στα περσινά βραβεία, αυτόν τον τίτλο τον είχε καταλάβει η Chappell Roan, δικαιωματικά.

Φέτος, πολύ σημαντική παρουσία σε αυτήν την κατηγορία έχει η Olivia Dean η οποία αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην 40η θέση στην κατηγορία των «Top Artists» στο Spotify και με τα τραγούδια της να έχουν γίνει σούπερ viral στο Tik Tok.

Εάν είστε κι εσείς… chronically online σίγουρα έχετε ακούσει μερικά από τα κομμάτια της. Στα προγνωστικά ακολουθεί ο Leon Thomas, ο οποίος είναι μουσικός, πολυοργανίστας, συνθέτης και ηθοποιός. Εάν δεν σας λέει κάτι το όνομα και είστε παιδί των 00s τότε σκεφτείτε ότι είναι ο «Άντρε» από το «Victorious».

Καλλιτέχνης Απόδοση Olivia Dean 1.35 Leon Thomas 3.00 Lola Young 15.00 Sombr 20.00 Addison Rae 20.00 Alex Warren 22.00 The Marias 50.00 KATSEYE 50.00

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Κατηγορία αγαπημένη για τους λάτρεις της ροκ και του σκληρού ήχου. Από που να ξεκινήσουμε; Έχουμε Deftones, Linkin Park, Yungblud, άντε βρες αγαπημένο και ξεχώρισε. Οι Deftones επιστρέφουν δυναμικά με το 10ο άλμπουμ τους, “Private Music”, είναι heavy και είναι πιο πολύ στο “σήμερα” από ποτέ.

To release του άλμπουμ εννοείται συνοδεύεται κι από τουρ το οποίο θα περάσει και από Ευρώπη. Οι Linkin Park επανασυστήνονται με την front woman Emily Armstrong και κυκλοφορούν μαζί το άλμπουμ τους “From Zero”. Το ξέρουμε ότι οι Linkin Park δεν θα είναι ποτέ ίδιοι χωρίς τον Chester αλλά αυτό το rebranding μας αρέσει.

Καταλήγουμε στον Yungblud, όπου πρώτη φορά τον ειδαμε το 2022 στο “Ejekt Festival” μαζί με τους Muse και τους Nothing but Thieves. Η λέξη που θα περιέγραφε τα σόου του και την μουσική του θα ήταν “εκρηκτική”. Δύσκολο battle θα είναι αυτό.

Καλλιτέχνης Άλμπουμ Απόδοση Deftones Private Music 1.40 Haim I Quit 3.00 Linkin Park From Zero 8.00 Yungblud Idols 9.00 Turnstile Never Enough 9.00

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

Στην κατηγορία Best Latin Pop Album, φαβορί είναι το «Tropicoqueta» της Karol G η οποία ήδη μετράει 3 υποψηφιότητες και 1 νίκη. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια θεωρείται από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες raggaeton της εποχής μας.

Ακολουθεί ο Alejandro Sanz με το «¿Y Ahora Qué?», που μεταφράζεται «Και τώρα τι;». Αναφέρεται σε υπαρξιακά ερωτήματα, στο πως αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές στη ζωή μας και στο τι αναρωτιόμαστε κάθε φορά που ξεκινάμε κάτι καινούργιο.

Καλλιτέχνης Άλμπουμ Απόδοση Karol G Tropicoqueta 1.04 Alejandro Sanz ¿Y Ahora Qué? 8.00 Natalia Lafourcade Cancionera 8.00 Rauw Alejandro Cosa Nuestra 36.00 Andres Cepeda Bogota Deluxe 51.00

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

Το 5ο στούντιο άλμπουμ της Kelsea Ballerini είναι ένα από τα σοβαρά υποψήφια γι’ αυτόν τον τίτλο και είναι το Patterns. Έχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ φωτεινού, σκοτεινού και εσωτερικής αναζήτησης.

Ακολουθεί ο Tyler Childers με το Snipe Hunter, ένα άλμπουμ που φαίνεται να έχει και αρκετά grunge, garage rock στοιχεία μαζί με την bluegrass. Είναι μάλλον ο συνδυασμός που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Άλμπουμ Καλλιτέχνης Απόδοση Patterns Kelsea Ballerini 1.20 Snipe Hunter Tyler Childers 4.50 Beautifully Broken Jelly Roll 9.50 Postcards from Texas Miranda Lambert 18.00 Evangeline vs. the Machine Eric Church 46.00

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

Και σε αυτήν την κατηγορία αναμένεται… δυναστεία του Kendrick Lamar, με απόδοση 1.30, στο άλμπουμ του “GNX”. Ακολουθούν Clipse,Pusha T & Malice μετά από 16 χρόνια απουσίας με το άλμπουμ “Let God Sort Em Out” με παραγωγό τον μοναδικό Pharrell Williams.

Για την επίτευξη αυτού του άλμπουμ όμως έχουν συνεργαστεί και άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως: John Legend, Kendrick Lamar, Nas, Stove God Cooks, The-Dream, Tyler, the Creator, Lenny Kravitz, Stevie Wonder κ.ά. Προερχόμενοι από διαφορετικό μουσικό υπόβαθρο κάθε ένας από αυτούς, το μόνο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πλούσιο.

Καλλιτέχνης Άλμπουμ Απόδοση Kendrick Lamar GNX 1.30 Clipse, Pusha T & Malice Let God Sort Em Out 2.65 Tyler The Creator Chromakopia 10.00 JID God Does Like Ugly 11.00 GloRilla Glorious 17.00

Grammy Awards 2025 Προγνωστικά

Πάμε να δούμε τα προγνωστικά grammy 2026 ανά κατηγορία:

Άλμπουμ της Χρονιάς- Η Lady Gaga έχει την υποστήριξη της μουσικής βιομηχανίας. Ενώ σαν αρχική σκέψη θα υποστήριζαμε το «GNX» του Kendrick Lamar, πιστεύουμε πως δύσκολα θα κερδίσει ένα χιπ-χοπ άλμπουμ αυτήν την κατηγορία. Ηχογράφηση της Χρονιάς – Είναι το φαβορί ο Kendrick Lamar και δεν μπορούμε να διαλέξουμε κάτι άλλο πέρα από το «Luther» Τραγούδι της Χρονιάς- Παραδοσιακά όποιο κομμάτι παίρνει τον τίτλο της ηχογράφησης της χρονιάς παίρνει και το τραγούδι της χρονιάς. Επομένως θα ξαναπάμε με «Luther» Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης- Η Olivia Dean έχει σπάσει τα charts και τα τραγούδια της έχουν γίνει αρκετά viral στο Tik Tok, θα ήταν πολύ δύσκολο να προτείνουμε κάτι άλλο. Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ- Παρότι το φαβορί είναι οι Deftones, η επανένωση των Linkin Park είναι τεράστιο γεγονός για τους λάτρεις του είδους. Διαλέγουμε «From Zero» ξανά και ξανά. Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ- Η Karol G μετράει 3 υποψηφιότητες και 1 νίκη. Αν και θα μπορούσε να ήταν η ώρα για την 2η νίκη της, πιστεύουμε ότι αυτήν την μάχη θα την κερδίσει ο Alejandro Sanz με το «¿Y Ahora Qué?» Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ- Παρότι όλα δείχνουν το πιο ευνοϊκό έδαφος για την Kelsea Ballerini, εμείς θα πούμε ότι έχουμε πολλές προσδοκίες από τον Tyler Childers με το «Snipe Hunter» Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ- Πολύ δύσκολο να δούμε τι θα παίξουμε σε αυτήν την κατηγορία. Από την μία έχουμε Kendrick Lamar με «GNX» και από την άλλη έχουμε Clipse με «Let God Sort Em Out».Είμαστε εντελώς διχασμένοι. Θα δώσουμε όμως ένα μικρό προβάδισμα στον Kendrick Lamar.

Συχνές ερωτήσεις για τα Grammy Awards