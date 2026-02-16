Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ 2026: Αποδόσεις Νικητή

Το 50o Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ είναι προ των πυλών και θα διεξαχθεί το διάστημα 17 – 21 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί θα βρεθούν οι οκτώ ομάδες (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, Μαρούσι, Ηρακλής, Μύκονος) οι οποίες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ Allwyn 2026 Φαβορί και Αποδόσεις

Όπως αναμενόταν, τα δύο πρώτα φαβορί για την κούπα στο κυπελλο μπασκετ 2026 είναι, κατά σειρά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Βέβαια, σε ένα Final 8 στο οποίο διεξάγονται νοκ-άουτ παιχνίδια, τα πάντα είναι πιθανά. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, ενώ ανταγωνιστικές αναμένονται στο μπασκετ κυπελλο ελλαδοσ Μαρούσι, Ηρακλής και Μύκονος.

Μέσα σε όλα ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε με καλή ψυχολογία στην Κρήτη για το ελληνικο κυπελλο μπασκετ, έπειτα από τη νίκη επί του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη (70-95). Παραμένει αήττητος στο πρωτάθλημα (18-0 ρεκόρ), ενώ βρίσκεται και στο… κατώφλι της Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα (18-9 ρεκόρ, 2η θέση). Στα «Δύο Αοράκια» θα διεκδικήσει το δεύτερο φετινό του τρόπαιο, έχοντας κατακτήσει ήδη το Σούπερ Καπ.

Νικητής Allwyn Final 8 : Ολυμπιακός 1.60

Η ώρα του Χέιζ-Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ενόψει και του final 8 κυπελλο μπασκετ 2026. Την Κυριακή γνώρισε εντός έδρας ήττα, κόντρα στα προγνωστικά, από τον Κολοσσό Ρόδου (97-102), υποχωρώντας στο 15-3. Με ήττα συνέχισε και στην Ευρωλίγκα, από τη Φενέρμπαχτσε (83-85), πέφτοντας στο 16-12. Στα θετικά, το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του νεοφερμένου Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Νικητής Allwyn Final 8 : Παναθηναϊκός 2.20

Επικεντρώνεται στα εγχώρια

Έπειτα από τον αποκλεισμό του στο Γιούροκαπ, ο Άρης έχει στρέψει το βλέμμα του στις εγχώριες υποχρεώσεις. Το απέδειξε και το περασμένο Σάββατο, όταν πέρασε με 83-74 από τη Μύκονο, αφήνοντας πίσω τη μεσοβδόμαδη ήττα από την Κλουζ. Έτσι, διατηρήθηκε στην 5η θέση και ανέβηκε στο 9-7.

Νικητής Allwyn Final 8 : Άρης 51.00

Ασταμάτητη η Ένωση

Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, που πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Ενδεικτικό πως μετράει 12 διαδοχικές επιτυχίες, με τελευταία αυτή απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Παλατάκι (71-88). Στο 13-4 πλέον η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, που ταυτόχρονα είναι πρώτη στο Group J του Τσάμπιονς Λιγκ (4-0).

Νικητής Allwyn Final 8 : ΑΕΚ 67.00

Ψάχνεται ο ΠΑΟΚ

Με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του πορεύεται τούτη την περίοδο ο ΠΑΟΚ, ερχόμενος από διαδοχικές εντός έδρας ήττες κόντρα σε Μπιλμπάο (87-88) και ΑΕΚ (71-88). Στο πρωτάθλημα, παραμένει στην 4η θέση, με ρεκόρ 11-5, ενώ στο Europe Cup θα αντιμετωπίσει σε ελληνικό εμφύλιο το Περιστέρι.

Νικητής Allwyn Final 8 : ΠΑΟΚ 67.00

Επιστρέφει ο «Γηραιός»

Ο Ηρακλής έχει επανέλθει δυναμικά στη μεγάλη κατηγορία. Παρά την ήττα του περασμένου Σαββάτου από τον Ολυμπιακό διατηρείται στην πρώτη 8άδα της κατάταξης, με ρεκόρ 7-10. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς νίκησε 80-76 τον Κολοσσό για να βρεθεί στο final 8 κυπελλο μπασκετ. Σημειώνεται πως, στο παρελθόν, έχει φτάσει τρεις φορές στον τελικό.

Νικητής Allwyn Final 8 : Ηρακλής 151.00

Ώθηση για την παραμονή

Το Μαρούσι έχει φτάσει άλλες δύο φορές στην ιστορία του στον τελικό, το 2002 και το 2006, όμως ηττήθηκε από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Για να προκριθεί στο Final 8 πέρασε κατά σειρά Δόξα Λευκάδας και Προμηθέα. Στο πρωτάθλημα πήρε μεγάλη νίκη επί της Καρδίτσας (78-77) και ανέβηκε στο 4-14.

Νικητής Allwyn Final 8 : Μαρούσι 251.00

Γράφει ιστορία η Μύκονος

Οι Κυκλαδίτες αποτελούν τη… Σταχτοπούτα του θεσμού, έχοντας προκριθεί στο Final 8 με τη νίκη επί της Καρδίτσας στα play-in. Παρότι νεοφώτιστοι, τα πηγαίνουν περίφημα και στο πρωτάθλημα, με ρεκόρ 7-10.

Νικητής Allwyn Final 8 : Μύκονος 251.00

Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ – Αποδόσεις Νικητή

Αναφορικά με τις αποδόσεις κατάκτησης στο Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ, τον πρώτο λόγο έχουν οι «αιώνιοι». Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός προσφέρεται σε απόδοση 1.60, ενώ στο 2.20 τιμάται ο Παναθηναϊκός.

Πιο χαμηλά εντοπίζουμε τον Άρη (51.00), στην ίδια τιμή ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (67.00), υπερβαίνει το 100.00 ο Ηρακλής (151.00) και το 200 το Μαρούσι και η Μύκονος (251.00).

Νικητής Allwyn Final 8 Απόδοση Ολυμπιακός 1.60 Παναθηναϊκος 2.20 Άρης 51.00 ΑΕΚ 67.00 ΠΑΟΚ 67.00 Ηρακλής 151.00 Μαρούσι 251.00 Μύκονος 251.00

Κύπελλο Ελλάδας Μπάσκετ Ιστορικό Νικητών

Πολυνίκης του θεσμού είναι ο -κάτοχος του τροπαίου- Παναθηναϊκός, με 21 κατακτήσεις, ενώ 12 έχει ο Ολυμπιακός. Ακολουθεί με 8 ο Άρης, 5 έχει η ΑΕΚ και 3 ο ΠΑΟΚ. Μία φορά έχει φτάσει στην κορυφή ο Πανιώνιος.

Ομάδα Αριθμός Κατακτήσεων Παναθηναϊκός 21 Ολυμπιακός 12 Άρης 8 ΑΕΚ 5 ΠΑΟΚ 3 Πανιώνιος 1

