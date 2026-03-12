ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Επόμενος προπονητής Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις: Στο… κάδρο ο Λουίς Ενρίκε!💣🔥

«Δεν πιστεύω πως ήμασταν τόσο κακοί για να χάσουμε με 3-0», τα λόγια του τεχνικού της Μάντσεστερ Σίτι Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το ηχηρό χτύπημα που δέχτηκε η ομάδα του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον πρώτο αγώνα των «16» για τα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ.

Η συγκεκριμένη δήλωση δεν άρεσε στα βρετανικά ΜΜΕ, με την προπονητολογία να έχει ξεκινήσει στο Νησί για πιθανό διάδοχό του σε περίπτωση που αποχωρήσει από τους «πολίτες» μετά το τέλος της σεζόν.

Επόμενος προπονητής Μάντσεστερ Σίτι αποδόσεις

Επόμενος Προπονητής Μάντσεστερ Σίτι Στοίχημα

Με τη συζήτηση να έχει ανοίξει, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρίες πρώτο φαβορί για να διαδεχτεί τον Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Σίτι είναι ο πρώην τεχνικός της Τσέλσι Έντσο Μαρέσκα σε απόδοση 2.10 από τη Novibet.

Ως αουτσάιντερ και σε δελεαστικές τιμές βρίσκουμε τους συμπατριώτες του Τσάβι Αλόνσο, Άντονι Ιραόλα, όπως και τον προπονητή της Παρί Σεν Ζερμέν Λουίς Ενρίκε!

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΝ 22/08/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ
Πεπ Γκουαρδιόλα
2.00novibet
Εντσο Μαρέσκα
2.10novibet
Τσάβι Αλόνσο
13.00novibet
Λουίς Ενρίκε
17.00novibet
Άντονι Ιραόλα
17.00novibet
Ντε Τζέρμπι
17.00novibet
Σεσκ Φάμπρεγας
21.00novibet
Βινσέντ Κομπανί
21.00novibet
Ουνάι Έμερι
21.00novibet
Τσάβι
21.00novibet

Υπενθυμίζουμε πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και πρόσφατα άφησε να εννοηθεί πως θα παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι και την επόμενη σεζόν, αν και υπάρχουν φήμες πως θα αποχωρέσει στο τέλος της τρέχουσας συμπληρώνοντας δέκα χρόνια στο σύλλογο.

Μάντσεστερ Σίτι Αποδόσεις Μακροχρόνια

Πάντως οι «πολίτες» έχουν μείνει πίσω στην κούρσα για τον τίτλο στα προγνωστικά Πρέμιερ Λιγκ, με την απόσταση από την πρωτοπόρο Άρσεναλ να έχει ανοίξει στους 7 βαθμούς, οπότε φαντάζει δύσκολο να καλυφθεί η διαφορά. Συγκεκριμένα το να κατακτήσουν το πρωτάθλημα Αγγλίας «προσφέρεται» στο ελκυστικό 4.25!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ Η ΣΙΤΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
4.25stoiximan

Ταυτόχρονα η Μάντσεστερ Σίτι είναι αναγκασμένη να κυνηγήσει μια επική ανατροπή επί της Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Μπορεί οι αποδόσεις να χρίζουν το σύνολο του Γκουαρδιόλα φαβορί για το τρίποντο στη ρεβάνς, ωστόσο για να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά δίνεται στο υψηλό 4.90.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ Η ΣΙΤΙ ΣΤΟΥΣ 8 ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
4.90novibet

Αν θέλουμε να το… τραβήξουμε ακόμα περισσότερο μπορούμε να κυνηγήσουμε το εξωφρενικό 31.00 (!) για να κατακτήσει το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ η Μάντσεστερ Σίτι. Μάλιστα εφόσον γυρίσει τούμπα την κατάσταση απέναντι στη «Βασίλισσα» στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει κατά πάσα πιθανότητα την Μπάγερν Μονάχου.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ Η ΣΙΤΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ
31.00novibet

