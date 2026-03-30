Βοσνία – Ιταλία: «Τελικός» με φουλ ένταση στο 9.50!🔥

Μέσα σε μια «καυτή» ατμόσφαιρα στη Ζένιτσα, η Βοσνία καλείται να σηκώσει ανάστημα απέναντι στην Ιταλία, σε ένα ματς δίχως αύριο στο κουπόνι για τις δύο ομάδες.

Η «σκουάντρα ατζούρα» επιδιώκει να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από δώδεκα χρόνια και να αποφύγει τον τρίτο απανωτό αποκλεισμό, ενώ η Βοσνία θα ψάξει την πρώτη συμμετοχή μετά το 2014 και τα γήπεδα της Βραζιλίας.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα.

ΒΟΣΝΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΙΤΑΛΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 3.95 1.25

Η Ιταλία μπορεί να μην θάμπωσε με την εικόνα της, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βόρειας Ιρλανδίας στα ημιτελικά επικρατώντας 2-0 εντός έδρας. Σκόραρε τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και σε γενικές γραμμές δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα.

Οσον αφορά στη Βοσνία, απέκλεισε στα πέναλτι την Ουαλία μέσα στο Κάρντιφ μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια. Όλη η χώρα ζει και αναπνέει για τον τελικό που θα διεξαχθεί στο «κλουβί» της Ζένιτσας, σε ένα γήπεδο δηλαδή χωρητικότητας μόλις 9.000 θέσεων.

Περιμένουμε μια δυνατή «μάχη» με μπόλικη σκοπιμότητα, αν και στις αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες βρίσκουμε σε ρόλο απόλυτου φαβορί την Ιταλία, που προφανώς διαθέτει περισσότερες ποιοτικές λύσεις.

Θεωρητικά αναμένουμε «κλειστό» παιχνίδι, δύσκολα οι δύο ομάδες θα βγουν να ρισκάρουν από την αρχή, βασικός λόγος που βρίσκουμε το Over 2,5 σε υψηλή τιμή.

Σε τέτοια παιχνίδια τόσο κρίσιμα που κρίνονται «εισιτήρια» μεγάλης διοργάνωσης συνήθως η ένταση… χτυπάει κόκκινο. Συνεπώς ίσως ανέβει το line στις κάρτες και δεν είναι απίθανο να έχουμε και αποβολή, ενώ η πίεση της Ιταλίας ίσως επιφέρει κόρνερ.

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα ποντάρουμε σε ένα δυνατό bet builder, ενώ αξίζει να στραφούμε και στις αγορές με τα ειδικά στοιχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝ (ΙΤΑΛΙΑ) ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.40 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 2.95 OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ 9.50 ΙΤΑΛΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.20 ΤΖΕΚΟ (ΒΟΣΝΙΑ) ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.00

Το παιχνίδι ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βόρεια Ιρλανδία μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports 1 HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.