Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης: 🏆Σούπερ το Κύπελλο, σούπερ και οι αποδόσεις🔥

Ο δεύτερος ημιτελικός του Supercopa de España στο κουπόνι είναι γεγονός. Οι δύο «γίγαντες» της Μαδρίτης, Ατλέτικο και Ρεάλ, θα μονομαχήσουν αυτή την Πέμπτη (08/01, 21:00) για ένα εισιτήριο στον τελικό. Να διεκδικήσουν, έτσι, τον πρώτο εγχώριο τίτλο – και ας είναι σε αραβικό έδαφος – της σεζόν.

Οι «ροχιμπλάνκος» θα ήθελαν να παίξουν ακριβώς όπως στο πιο πρόσφατο ραντεβού τους με τη «βασίλισσα». Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε «διέλυσε» τη συμπολίτισσα στις 27 Σεπτεμβρίου με 5-2. Ένα σκορ που ακούστηκε παντού, αφού προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Όπως θα περίμενε κανείς, βάσει της σημαντικότητας του ματς, οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες σχεδόν ισορροπούν. Ελαφρώς φαβορί η Ρεαλ στο 2.40, με το Χ και τον άσο να πληρώνουν 3.50 και 2.87 αντίστοιχα.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2.87 3.50 3.50

Ως συνήθως ενδιαφέρον προκαλούν οι αγορές των γκολ. Ειδικά μετά το τελευταίο τους ραντεβού το οποίο σχολιάσαμε. Για του λόγου το αληθές, συναντάμε το Over 2,5 και το G/G στο 1.70 και 1.55 αντίστοιχα ενώ τα Under 2,5 και N/G προσφέρονται σε απόδοση 2.15 και 2.35.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL 1.70 2.15 1.55 2.35

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Ατλέτικο με Ρεάλ παίζουν, φυσικά και θα έχετε αγωνία για τις καλύτερες ειδικές επιλογές για στοίχημα. Ας μην χάνουμε χρόνο και πάμε να δούμε ποιες ξεχωρίζουν.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 1.90 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.05 G/G + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.40 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ 10:00-19:59 4.90 ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο Ρ. ΛΕ ΝΟΡΜΑΝ + ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ 11.50

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Από το πρόγραμμα tv του ACTION 24 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση (08/01, 21:00)