ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης: 🏆Σούπερ το Κύπελλο, σούπερ και οι αποδόσεις🔥

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης

Ο δεύτερος ημιτελικός του Supercopa de España στο κουπόνι είναι γεγονός. Οι δύο «γίγαντες» της Μαδρίτης, Ατλέτικο και Ρεάλ, θα μονομαχήσουν αυτή την Πέμπτη (08/01, 21:00) για ένα εισιτήριο στον τελικό. Να διεκδικήσουν, έτσι, τον πρώτο εγχώριο τίτλο – και ας είναι σε αραβικό έδαφος – της σεζόν.

Οι «ροχιμπλάνκος» θα ήθελαν να παίξουν ακριβώς όπως στο πιο πρόσφατο ραντεβού τους με τη «βασίλισσα». Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε «διέλυσε» τη συμπολίτισσα στις 27 Σεπτεμβρίου με 5-2. Ένα σκορ που ακούστηκε παντού, αφού προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΡΕΑΛ
2.05bet365
1.78elabet

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης

Όπως θα περίμενε κανείς, βάσει της σημαντικότητας του ματς, οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρίες σχεδόν ισορροπούν. Ελαφρώς φαβορί η Ρεαλ στο 2.40, με το Χ και τον άσο να πληρώνουν 3.50 και 2.87 αντίστοιχα.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
2.87fonbet
3.50interwetten
3.50novibet

Ως συνήθως ενδιαφέρον προκαλούν οι αγορές των γκολ. Ειδικά μετά το τελευταίο τους ραντεβού το οποίο σχολιάσαμε. Για του λόγου το αληθές, συναντάμε το Over 2,5 και το G/G στο 1.70 και 1.55 αντίστοιχα ενώ τα Under 2,5 και N/G προσφέρονται σε απόδοση 2.15 και 2.35.

OVER 2,5 UNDER 2,5 GOAL/GOAL NO/GOAL
1.70pamestoixima
2.15stoiximan
1.55winmasters
2.35bet365

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης ειδικά στοιχήματα

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης

Ατλέτικο με Ρεάλ παίζουν, φυσικά και θα έχετε αγωνία για τις καλύτερες ειδικές επιλογές για στοίχημα. Ας μην χάνουμε χρόνο και πάμε να δούμε ποιες ξεχωρίζουν.

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
1.90novibet
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.05stoiximan
G/G + OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ + OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ
4.40pamestoixima
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ 10:00-19:59
4.90stoiximan
ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ Ο Ρ. ΛΕ ΝΟΡΜΑΝ + ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ
11.50novibet

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης

Από το πρόγραμμα tv του ACTION 24 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση (08/01, 21:00), ενώ πάντα υπάρχει και η δυνατότητα Live Streaming από την Kingbet, παρoύσα πάντα στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 21:00 ACTION 24

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα