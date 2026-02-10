Άστον Βίλα – Νιουκάστλ: «Μονομαχία» Κυπέλλου με στοιχήματα για όλα τα γούστα 🤌🏆

Αμφότερες τα τελευταία χρόνια έχουν βαλθεί να γίνουν… κακά σπυριά για το παραδοσιακό Big 6 της Αγγλίας. Άστον Βίλα και Νιουκάστλ τρυπούν με συνέπεια το ταβάνι τους και μας έχουν συνηθίσει σε υψηλές πτήσεις, πηγαίνοντας συχνά κόντρα στα προγνωστικά.

Όχι μόνο στο πρωτάθλημα με διαδοχικές εξόδους στην Ευρώπη, αλλά και στις άλλες εγχώριες διοργανώσεις. Άλλωστε, πέρυσι οι Villans έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ οι Magpies κατέκτησαν το Λιγκ Καπ. Πώς να μην αναμένεται συναρπαστική η μεταξύ τους μάχη για το FA Cup;

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 11.00 13.00

Άστον Βίλα – Νιουκάστλ αποδόσεις

Μπορεί η Άστον Βίλα να έχει τον πρώτο λόγο, όμως όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες η αποστολή δεν θα είναι εύκολη ούτε για αυτή, ούτε για τη Νιουκάστλ.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2.10 3.60 3.20

Φυσικά, αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, με τις εταιρείες να… βλέπουν γκολ. Πάμε να τις δούμε.

Άστον Βίλα – Νιουκάστλ ειδικά

Βέβαια, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα κρύβουν πάντοτε άλλο… thrill, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για νοκ-άουτ παιχνίδια, όπου η μόνη σκοπιμότητα είναι η πρόκριση.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 2,5 1.90 ΡΟΤΖΕΡΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.87 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1 2.25 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ 1-15 2.37 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5.90 5.90

Άστον Βίλα – Νιουκάστλ κανάλι

Το παιχνίδι της Άστον Βίλα απέναντι στη Νιουκάστλ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 2HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.






