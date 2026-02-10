ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άστον Βίλα – Νιουκάστλ: «Μονομαχία» Κυπέλλου με στοιχήματα για όλα τα γούστα 🤌🏆

Αμφότερες τα τελευταία χρόνια έχουν βαλθεί να γίνουν… κακά σπυριά για το παραδοσιακό Big 6 της Αγγλίας. Άστον Βίλα και Νιουκάστλ τρυπούν με συνέπεια το ταβάνι τους και μας έχουν συνηθίσει σε υψηλές πτήσεις, πηγαίνοντας συχνά κόντρα στα προγνωστικά.  

Όχι μόνο στο πρωτάθλημα με διαδοχικές εξόδους στην Ευρώπη, αλλά και στις άλλες εγχώριες διοργανώσεις. Άλλωστε, πέρυσι οι Villans έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ οι Magpies κατέκτησαν το Λιγκ Καπ. Πώς να μην αναμένεται συναρπαστική η μεταξύ τους μάχη για το FA Cup; 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
11.00stoiximan
13.00stoiximan

Άστον Βίλα – Νιουκάστλ αποδόσεις 

Μπορεί η Άστον Βίλα να έχει τον πρώτο λόγο, όμως όπως φαίνεται και από τις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες η αποστολή δεν θα είναι εύκολη ούτε για αυτή, ούτε για τη Νιουκάστλ. 

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
2.10bet365
3.60bet365
3.20bet365

 Φυσικά, αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, με τις εταιρείες να… βλέπουν γκολ. Πάμε να τις δούμε. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.62novibet
2.20elabet
1.55pamestoixima
2.43winmasters

Άστον Βίλα – Νιουκάστλ ειδικά 

Νιουκαστλ - Σιτι

Βέβαια, τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα κρύβουν πάντοτε άλλο… thrill, πολλώ δε μάλλον όταν μιλάμε για νοκ-άουτ παιχνίδια, όπου η μόνη σκοπιμότητα είναι η πρόκριση. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 2,5
1.90bet365
ΡΟΤΖΕΡΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
2.87stoiximan
ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ 1-1
2.25pamestoixima
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ 1-15
2.37elabet
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 5.90
5.90novibet

Άστον Βίλα – Νιουκάστλ κανάλι 

Το παιχνίδι της Άστον Βίλα απέναντι στη Νιουκάστλ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 2HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.



