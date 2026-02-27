Άρσεναλ – Τσέλσι: Λονδρέζικο ντέρμπι με τρελό 9.50! 🔥🤯

Έχουμε ξανά ντέρμπι στο Λονδίνο! Αυτή τη φορά το μεγαλύτερο της αγγλικής πρωτεύουσας. Άρσεναλ και Τσέλσι πριν λίγο καιρό τα… είπαν και στο Λιγκ Καπ, με τους “κανονιέρηδες” να παίρνουν την πρόκριση, και τώρα καλούνται να διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους στο σπουδαιότερο ντέρμπι στο κουπόνι της Πρέμιερ Λιγκ. Φυσικά, πρόκειται για ένα από τα παιχνίδια που θα τραβήξουν αμέτρητα βλέμματα, οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΤΣΕΛΣΙ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 1.50 500.00

Άρσεναλ – Τσέλσι αποδόσεις

Είναι αλήθεια ότι τελευταία η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει… πάρει τον αέρα των “μπλε”. Έχει τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο, αφού θέλει να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας Πρέμιερ Λιγκ, και λόγω έδρας έχει και τον πρώτο λόγο απέναντι στην Τσέλσι. Αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες.

Βέβαια, σε τέτοια ντέρμπι στην Πρέμιερ Λιγκ πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ. Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις σχετικές αποδόσεις.

Άρσεναλ – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

Εδώ που τα λέμε, όμως, καλά όλα τα παραπάνω σημεία, όμως τη… γλύκα των πιο ιδιαίτερων επιλογών δεν την έχουν. Για αυτό και έχουμε ετοιμάσει μπόλικα στοιχήματα που αξίζουν την προσοχή. Ειδικά, συνδυαστικά και bet builder με αποδόσεις για όλα τα γούστα!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 7.00 G/G+OVER 3,5 3.10 OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 9.50 ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 3.40 ΠΑΛΜΕΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΤΣΕΛΣΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ 8.50

Άρσεναλ – Τσέλσι κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Novasports Premier League. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.