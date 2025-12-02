ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άρης – ΠΑΟΚ διαιτητής: Αήττητος εντός ο Άρης, κάρτα Χιμένεθ και Λουτσέσκου!💥💣

Άρης - ΠΑΟΚ διαιτητής στοίχημα αποδόσεις

Πράξη πρώτη. Άρης και ΠΑΟΚ στο πρώτο τους ραντεβού για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με το δεύτερο να ακολουθεί την Κυριακή (7/12, 19:30) για τη Stoiximan Super League.

Το «Κλεάνθης Βικελίδης» έτοιμο για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα έχει μία ιδιομορφία, ως προς τη διαιτητική ομάδα. Έλληνας ρέφερι (Τάσος Παπαπέτρου), Κροάτης VARίστας (Ιβάν Μπέμπεκ). Πρέπει να τους τιμήσουμε, ασχολούμενοι με τα bet builder και τα ειδικά στοιχήματα που προκύπτουν, ενώ δείτε και το Άρης – ΠΑΟΚ αποδόσεις: Πρώτο «πιάτο» στο 12.00!💥💣για περισσότερα «καυτά» στοιχήματα!

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΟΚ
18.00 5.00

Άρης – ΠΑΟΚ διαιτητής

Άρης - ΠΑΟΚ διαιτητής

Ας ξεκινήσουμε με τα απλά. Ο 40χρονος διαιτητής φέτος έχει σφυρίξει δέκα αγώνες, οι επτά εκ των οποίων για ελληνικό πρωτάθλημα και Κύπελλο. Συνολικά σε αυτή τη δεκάδα, τα στατιστικά του «γράφουν» 35 κίτρινες κάρτες, μία αποβολή (με δεύτερη κίτρινη) και τέσσερα πέναλτι.

Πιο συγκεκριμένα, στα εγχώρια δρώμενα μετρά 29 κάρτες σε επτά παιχνίδια και τρία πέναλτι. Με δεδομένο ότι μιλάμε για ντέρμπι, φαντάζει ελκυστικό το line του 6,5 στις κάρτες, ενώ και το πέναλτι «πληρώνει» καλά. Επιπλέον, σούπερ επιλογές μπορεί να βρει κανείς και στα φάουλ…

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ OVER 1,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
1.93 2.75 9.50
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΑΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ ΠΑΟΚ
2.62 4.30 4.20
OVER 28,5 ΦΑΟΥΛ ΑΡΗΣ OVER 14,5 ΦΑΟΥΛ ΠΑΟΚ OVER 13,5 ΦΑΟΥΛ
1.98 1.93 1.82

Άρης – ΠΑΟΚ διαιτητής στοίχημα

Άρης - ΠΑΟΚ διαιτητής στοίχημα

Τι κάνουν, όμως, οι δύο ομάδες όταν τους διαιτητεύει ο Παπαπέτρου; Ο Άρης μετρά πέντε νίκες, έξι ισοπαλίες και δύο ήττες, 24 φορές έχει βγει η κίτρινη κάρτα στα παιχνίδια του, ενώ υποδείχθηκε και δύο φορές η άσπρη βούλα.

Αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, το κοντέρ έχει σταματήσει στις επτά νίκες, μία ισοπαλία και έξι ήττες, με επίσης 24 κάρτες, μία αποβολή με δεύτερη κίτρινη και ένα πέναλτι.

Ακόμη, οι «κιτρινόμαυροι» είναι αήττητοι εντός έδρας σε έξι παιχνίδια για όλες τις διοργανώσεις με τον εν λόγω διαιτητή, ενώ η τελευταία εκτός έδρας ήττα των «ασπρόμαυρων» σε αγώνα του Παπαπέτρου, ήταν το Άρης – ΠΑΟΚ 4-2 (4/1/2020)!

ΑΡΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
4.40 3.50 1.87

Άρης – ΠΑΟΚ διαιτητής ειδικά στοιχήματα

Άρης - ΠΑΟΚ διαιτητής ειδικά στοιχήματα

Για το τέλος, αφήσαμε κάτι ενδιαφέρον. Η Stoiximan στην ενότητα «Πες το κι έγινε» προσφέρει την εξής αγορά: Να δεχθούν κάρτα και οι δύο προπονητές ή μόνο ένας εξ’ αυτών.

Τόσο ο Μανόλο Χιμένεθ, όσο και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ζουν έντονα το κάθε 90λεπτο και μπορούν εύκολα να ανεβάσουν παλμούς. Λαμβάνοντας υπόψιν και τις συνθήκες ενός τέτοιου αγώνα, οι αποδόσεις στο στοίχημα είναι άκρως ελκυστικές.

ΚΑΡΤΑ Μ. ΧΙΜΕΝΕΘ ΚΑΡΤΑ Ρ. ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ
4.50 3.00 9.00

Άρης – ΠΑΟΚ κανάλι

Βράδυ Τετάρτης η αναμέτρηση (3/12, 21:30), υπέροχος τρόπος για να κλείσει μία γεμάτη ποδοσφαιρικά ημέρα. Το Άρης – ΠΑΟΚ θα το παρακολουθήσετε από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 1HD, ενώ για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα συνδρομητικής, μην ανησυχείτε. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ για εσάς στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

