Άρης – ΠΑΟΚ αποδόσεις: Πρώτο «πιάτο» στο 12.00!💥💣

«Κλεάνθης Βικελίδης» την Τετάρτη για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, «Τούμπα» την Κυριακή για τη Stoiximan Super League. Ωραία εβδομάδα να είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Πρώτο ραντεβού των δύο άσπονδων εχθρών – και γειτόνων – σε λίγες ώρες, για την τέταρτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου…

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΟΚ
18.00 5.00

Άρης – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Άρης – ΠΑΟΚ λοιπόν. Σε ένα ματσάρισμα, το οποίο έρχεται πολύ νωρίς στη διοργάνωση, εξαιτίας του νεοσύστατου φορμάτ. Και μία αναμέτρηση, η οποία βρίσκει τις δύο ομάδες σε αντίθετο μομέντουμ.

Ναι, οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να επικράτησαν με 2-1 στο παιχνίδι – θρίλερ του πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet, αλλά το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο. Η έβδομη θέση στη βαθμολογία ελλάδα, σε συνδυασμό με τα πολλά ανεπιτυχή αποτελέσματα, έχουν πυροδοτήσει μία μεγάλη δυσαρέσκεια ανάμεσα στους οπαδούς.

ΑΡΗΣ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 5
1.95

Για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Οι «ασπρόμαυροι» απέδειξαν στη Λιβαδειά για μία ακόμη φορά φέτος, πως θα το πάνε μέχρι τέλους. Με δέκα παίκτες για 15-20 λεπτά, πήραν σπουδαίο διπλό (3-2 τον τρομερό Λεβαδειακό), διατηρώντας την απόσταση από τον πρώτο Ολυμπιακό στους δύο βαθμούς.

ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
5.00

Άρης – ΠΑΟΚ στοίχημα

Άρης - ΠΑΟΚ στοίχημα

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των δύο στο Κύπελλο, εκεί ο Άρης είναι σε πιο πλεονεκτική θέση. Το 3/3 τον τοποθετεί εντός της πρώτης – προνομιούχας – 4άδας, την ώρα που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ρεφάρει τη βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό. Και αν δεν νικήσει στο «Βικελίδης», μέχρι και θέμα πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση τίθεται, αφού είναι στην 11η θέση (περνούν οι 12).

Γι’ αυτό και οι αποδόσεις στο στοίχημα παρουσιάζουν τρομερό ενδιαφέρον. Εκεί οι φιλοξενούμενοι έχουν το πάνω χέρι, με τις τιμές των γκολ να είναι ιδιαίτερα μοιρασμένες.

ΑΡΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ
3.60 3.10 2.20
OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.25 1.65 1.88 1.85

Άρης – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Άρης - ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Ελληνικό ντέρμπι, βέβαια, δεν γίνεται να μην έχει την τιμητική του στα ειδικά στοιχήματα και bet builder. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες επιλογές, ενώ, αν θέλετε να κάνετε τη δική σας βόλτα στις στοιχηματικες, αρκεί να κλικάρετε τις αποδόσεις στα πινακάκια.

N/G + X ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3.15
1-2 ΓΚΟΛ + ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΑΡΗΣ
4.00
ΚΑΝΕΝΑ ΓΚΟΛ ΠΡΙΝ ΤΟ 34:00
1.87
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
2.62
ΑΥΤΟΓΚΟΛ
12.00

Άρης – ΠΑΟΚ κανάλι

Εξαιρετικό βράδυ Τετάρτης (3/12, 21:30), με το Άρης – ΠΑΟΚ να προβάλλεται από το πρόγραμμα tv του Cosmote Sports 1HD. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα συνδρομητικής, μην ανησυχείτε. Το Live Streaming της Kingbet είναι πάντα εδώ για εσάς στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της ημέρας!

