ΑΕΚ – Βαγιεκάνο: Κωδικός υπέρβαση με σούπερ αποδόσεις!💪

Η ΑΕΚ βρίσκεται στα… σχοινιά και θα ψάξει μια επική ανατροπή απέναντι στη Βαγιεκάνο (Πέμπτη 16/04, 22:00), σε μια άκρως ενδιαφέρουσα «μάχη» στο κουπόνι.

Αστοχία και ολιγωρία «κόστισαν» στην Ένωση, η οποία ηττήθηκε 3-0 στην έδρα της Ράγιο για το πρώτο ματς των προημιτελικών του Κόνφερενς Λιγκ.

Πλέον, καλείται να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση και χωρίς τον πρώτο σκόρερ Γιόβιτς στη σύνθεσή της. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΑΕΚ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ 10.00 5.50

ΑΕΚ – Βαγιεκάνο αποδόσεις

Η Ένωση είχε την ευκαιρία για ανάσες, καθώς λόγω Πάσχα δεν υπήρξε αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο στη Stoiximan Super League.

Πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Ράγιο πέτυχε σημαντικό διπλό επί του Ολυμπιακού στην εκκίνηση των πλέι οφ του πρωταθλήματος, που την έστειλε στο +5 από τους διώκτες της στη βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ, ενώ ακολουθεί το ντέρμπι Δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ.

Άμεση ήταν η προσγείωση για τη Βαγιεκάνο, η οποία διασύρθηκε 3-0 από τη Μαγιόρκα για την 31η αγωνιστική της La Liga. Πάντως στο συγκεκριμένο ματς κατέβηκε… μισή έχοντας παίχτες κλειδιά εκτός δράσης.

Η ΑΕΚ ποντάρει στην ώθηση που αντλεί από το κοινό της και στην πιθανή χαλάρωση που ενδέχεται να εμφανίσει η Ράγιο μετά το σκορ… ασφαλείας του πρώτου αγώνα.

Άλλωστε βρίσκουμε οριακό φαβορί την Ένωση από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Δεν έχουν λόγο να παίξουν αμυντικά οι κιτρινόμαυροι, οφείλουν να κυνηγήσουν ένα γρήγορο τέρμα προκειμένου να πάρουν ψυχολογική ώθηση. Συνεπώς αξίζει πάντα μια ματιά στις αγορές των γκολ.

ΑΕΚ – Βαγιεκάνο ειδικά στοιχήματα

Περιμένουμε ένα ματς στα προγνωστικά με υψηλό ρυθμό και ένταση, οπότε τα ειδικά στοιχήματα βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις.

Η ΑΕΚ ενδέχεται να εμφανίσει καλύτερο πρόσωπο και να περιορίσει τα αβίαστα λάθη. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό θα προσθέσουμε ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΚΟΪΤΑ (ΑΕΚ) 3.35 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 3.55 1Χ+OVER 2,5+ΑΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.85 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 11.00 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ – ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-0 4.00

ΑΕΚ – Βαγιεκάνο κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη AEK και τη Βαγιεκάνο μπορείτε να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sports 2HD.