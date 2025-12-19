ΑΕΚ τρεμπλ απόδοση: ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ τιμή να τα σαρώσει όλα!💣🏆🔥

Τι βράδυ και αυτό! Τι έζησαν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 18 Δεκεμβρίου! Μία παλικαρίσια και απόλυτα δίκαιη πρόκριση στους «16» του Κόνφερενς Λιγκ, την πρώτη παρουσία σε αυτή τη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από το 2002/03.

Και η όρεξη όλων άνοιξε. Όνειρα για διάκριση, τελικό, κούπα. Και, εδώ που τα λέμε, ρίχνοντας μία ματιά στις διασταυρώσεις κόνφερενς λιγκ, κανένα σενάριο δεν είναι εκτός πραγματικότητας.

AEK NA ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ ΑΕΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ 11.00 7.00

ΑΕΚ τρεμπλ απόδοση στοίχημα

Όμως, σαν να μην έφτανε αυτό, η Ένωση είδε τις ελπίδες της να μεγαλώνουν και στις άλλες δύο, εγχώριες, διοργανώσεις που συμμετέχει. Αρχικά το 0-0 του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και έπειτα το γεγονός ότι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος (αν ξεπεράσει το εμπόδιο είτε του ΟΦΗ, είτε του Αστέρα στους «8») την περιμένει ένας εκ των Λεβαδειακού, Βόλου, Κηφισιά, ρίχνει κατακόρυφα τις αποδόσεις στο στοίχημα.

ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΕΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 5.50 2.75

Τρεμπλ ΑΕΚ απόδοση

Και η φαντασία των «κιτρινόμαυρων» φιλάθλων οργιάζει. Αλήθεια, ποιος μπορεί να τους αδικήσει; Ποιος μπορεί να τους απαγορεύσει να ονειρεύονται ένα ιστορικό τρεμπλ;

Πάντως, η Novibet φρόντισε να μετατρέψει αυτές τις φαντασιώσεις σε μία απόδοση, που έρχεται να «γκρεμίσει» τα τσιμέντα. Συγκεκριμένα, προσφέρει το ενδεχόμενο η ΑΕΚ να κατακτήσει και τις τρεις διοργανώσεις στο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ (καθίστε…) 166.00!