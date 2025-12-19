Διασταυρώσεις Κόνφερενς Λιγκ: Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ🏆

Αυτά που έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, οι φίλοι της ΑΕΚ τα περίμεναν πάνω από μία 20ετία. Η Ένωση πήρε με τρόπο εκκωφαντικό την πρόκριση στους «16» του conference league, επικρατώντας της Κραϊόβα με επική ανατροπή στις καθυστερήσεις (3-2).

Πρώτη, λοιπόν, παρουσία σε ευρωπαϊκή φάση, μετά το 2002-03 και το ερώτημα είναι ένα: Ποιες είναι οι επόμενες διασταυρώσεις κόνφερενς λιγκ για τους «κιτρινόμαυρους»; Πάμε να δούμε το μονοπάτι, καθώς και τις σημαντικότερες ημερομηνίες.

Διασταυρώσεις Κόνφερενς Λιγκ

Με την τρίτη θέση της, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφαλίζει πως στη φάση των «16», θα βρει ομάδες από τις οποίες δεν έχει να φοβηθεί το παραμικρό. Μάλιστα, η λογική λέει πως τα προγνωστικα κονφερενς λιγκ θα είναι με το μέρος της.

Πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ Κόνφερενς Λιγκ

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της στην προσπάθεια για τα προημιτελικά, μία εκ των Ντρίτα, Νόα, Άλκμααρ και Τσέλιε. Φυσικά, αυτό θα αποφασιστεί μετά από δύο κληρώσεις, μία στα μέσα Ιανουαρίου και μία στο τέλος Φεβρουαρίου.

Πότε είναι η κλήρωση του Κόνφερενς Λιγκ;

Αρχικά, οι επόμενοι αντίπαλοι ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, όπως αναφέραμε, είναι τέσσερις. Αυτοί θα μάθουν τον δικό τους αντίπαλό στα πλέι οφ στην κλήρωση της 16ης Ιανουαρίου, στην οποία η ελληνική ομάδα δεν θα συμμετέχει.

Η ίδια θα μπει στην κληρωτίδα στις 27 Φεβρουαρίου, μετά το πέρας των πλέι οφ. Τότε, θα μάθει τον αντίπαλό της στους «16», καθώς και ολόκληρο το μονοπάτι έως τον τελικό, με μία καλή πορεία να αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα του συλλόγου.

Οι ημερομηνίες των αγώνων του Κόνφερενς Λιγκ

Τέλος, δείτε αναλυτικά τις σημαντικές ημερομηνίες της διοργάνωσης, με το ενδιαφέρον στις στοιχηματικές εταιρίες να κορυφώνεται!