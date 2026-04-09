Βαλένθια – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (09/04)
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την έκπληξη της διοργάνωσης, Βαλένθια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, μόλις δύο ημέρες μετά την τρομερή εκτός έδρας νίκη στο κουπόνι απέναντι στην Μπαρτσελόνα (93-79).
Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε ενδεχομένως την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο πρόγραμμα αγώνων, ισοπεδώνοντας τους Καταλανούς με τα σπουδαία επιθετικά του όπλα. Ενδεικτικό ότι στην τρίτη περίοδο βρέθηκε έως και το +31.
Κορυφαίος για τους «πράσινους» ήταν ο Τσέντι Όσμαν (21 π., 4 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.), ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Χέιζ-Ντέιβις (14 π., 5 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ.), Κώστας Σλούκας (12 π., 2 ριμπ., 5 ασίστ) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (12 π., 4 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.).
Ποιο κανάλι δείχνει Βαλένθια εναντίον Παναθηναϊκός;
Το Βαλένθια – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 09 Απριλίου (21:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
|ΑΓΩΝΑΣ⚽
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅
|ΚΑΝΑΛΙ📺
|Βαλένθια – Παναθηναϊκός
|Πέμπτη 09 Απριλίου (21:45)
|Novasports Prime
Πώς θα δω Live Streaming το Βαλένθια – Παναθηναϊκός;
