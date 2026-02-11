Τα είδη αποδόσεων για στοίχημα 📈 Ποια είναι και οι μετατροπές

Οι αποδοσεις στοιχημα αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία κάθε πονταρίσματος. Είτε είστε αρχάριοι και έχετε ποντάρει μόνο μερικές φορές, είτε διαθέτετε μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο του στοιχήματος, σίγουρα έχετε συνειδητοποιήσει τη σημασία των αποδόσεων και τον ρόλο που παίζουν στις τελικές σας αποφάσεις.

Οι στοιχημα αποδοση είναι ουσιαστικά η “τιμή” που δίνει ο bookmaker για κάθε πιθανή έκβαση ενός αγώνα ή γεγονότος. Ανεξάρτητα από το άθλημα που επιλέγετε ή την πλατφόρμα στην οποία παίζετε, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε πώς να διαβάζετε και να αξιολογείτε σωστά τις αποδόσεις. Πρόκειται για τη βάση του στοιχηματισμού – και όσο καλύτερα τις κατανοείτε, τόσο πιο στρατηγικά μπορείτε να ποντάρετε και να αξιοποιήσετε προσφορές για στοίχημα.

Σε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό θα εξετάσουμε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι στοιχημα αποδοσεισ. Θα ξεκινήσουμε με τα βασικά ειδη αποδοσεων που θα συναντήσετε στις στοιχηματικές πλατφόρμες και στη συνέχεια θα εξηγήσουμε αναλυτικά πώς υπολογίζονται και τι σημαίνουν για την τελική σας επιλογή.

Αν θέλετε, λοιπόν, να αποκτήσετε μια ουσιαστική γνώση γύρω από αυτό το κρίσιμο κεφάλαιο στην θεωρία για στοίχημα και να βελτιώσετε τις στρατηγικές σας, συνεχίστε την ανάγνωση. Ο κόσμος του έξυπνου πονταρίσματος ξεκινά με την κατανόηση των αποδόσεων.

Ποια είδη αποδόσεων υπάρχουν στο στοίχημα;

Οι ρίζες των σημερινών στοιχηματικών αποδόσεων φτάνουν βαθιά στο παρελθόν, καθώς οι πρώιμες μορφές στοιχηματισμού αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές του κόσμου επί αιώνες. Πάντα το βασικό ερώτημα σχετικά με τις αποδόσεις ήταν “πως βγαινουν οι αποδοσεις στο στοιχημα”.

Μέσα από αυτή τη μακρά πορεία, προέκυψαν διαφορετικά συστήματα υπολογισμού αποδόσεων. Παρ’ όλα αυτά, στη σύγχρονη εποχή έχουν επικρατήσει 4 βασικοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι τύποι αποδόσεων:

ευρωπαϊκές αποδόσεις (δεκαδικές αποδόσεις) αγγλικές (κλασματικές αποδόσεις) αμερικανικές αποδόσεις (moneyline) ασιατικές αποδόσεις

Κάθε τύπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και χρησιμοποιείται περισσότερο σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή αγορές.

Παρότι στην Ελλάδα, φυσιολογικά συναντάμε κυρίως τις ευρωπαικές αποδόσεις, στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις διαφορές και ομοιότητες για όλους τους τύπους αποδόσεων, μαζί με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας.

Δεκαδικές αποδόσεις (Ευρωπαϊκές)

Οι ευρωπαϊκές αποδόσεις ή αλλιώς δεκαδικές αποδόσεις είναι οι αποδοσεις στοιχημα, που συναντάμε και στις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα και εμφανίστηκαν όταν το στοίχημα άρχισε να εξαπλώνεται από τη Μεγάλη Βρετανία προς άλλες χώρες της Ευρώπης, με πρώτη στάση τη Γαλλία. Από εκεί, το μοντέλο διαδόθηκε γρήγορα στις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές αγορές. Αν και στην αρχή κυριαρχούσαν οι αγγλικές στοιχηματικές εταιρείες, σταδιακά εμφανίστηκαν ισχυροί ανταγωνιστές από τη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλάζοντας την ισορροπία στον χώρο.

Καθώς πολλές από τις νεότερες πλατφόρμες θεωρούσαν τους αγγλικούς τύπους αποδόσεων περίπλοκους για τους παίκτες, ανέπτυξαν έναν απλούστερο και πιο φιλικό τρόπο παρουσίασης: τις δεκαδικές αποδόσεις, γνωστές και ως ευρωπαϊκές. Σήμερα, αυτός ο τύπος είναι αποδεκτός σε όλες τις στοιχηματικές πλατφόρμες – και συχνά αποτελεί είτε τον προεπιλεγμένο είτε τον μοναδικό διαθέσιμο τρόπο εμφάνισης.

Οι δεκαδικές αποδόσεις παρουσιάζονται με δεκαδικά ψηφία, όπως για παράδειγμα 1.85, 2.00 ή 3.75, και δείχνουν άμεσα το συνολικό ποσό επιστροφής για κάθε μονάδα πονταρίσματος.

Κλασματικές Αποδόσεις

Η Αγγλία θεωρείται από πολλούς η γενέτειρα των ανεξάρτητων στοιχηματικών εταιρειών, ειδικά εκείνων που δέχονται στοιχήματα σε μεγάλους όγκους. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι έχει αναπτύξει το δικό της, μοναδικό σύστημα αποδόσεων.

Ο αγγλικός τύπος αποδόσεων είναι ευρέως διαδεδομένος, κυρίως λόγω της μακράς παράδοσης που διατηρούν οι βρετανικές στοιχηματικές εταιρείες. Το επόμενο από τα ειδη αποδοσεων, που θα αναλύσουμε είναι η αποδοση στοιχημα, που συναντάται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι περισσότερες στοιχηματικές πλατφόρμες στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρουν ως προεπιλογή τις λεγόμενες κλασματικές αποδόσεις, οι οποίες έχουν μορφή κλάσματος, όπως για παράδειγμα 20/4. Αυτό το κλάσμα δείχνει το καθαρό κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ο παίκτης σε σχέση με το ποσό που έχει ποντάρει. Στο παραπάνω παράδειγμα, ένα ποντάρισμα 4 λιρών θα μπορούσε να αποφέρει κέρδος 20 λιρών.

Πώς γίνεται η μετατροπή των κλασματικών αποδόσεων σε δεκαδικές

Για να μετατραπούν οι κλασματικές αποδόσεις σε δεκαδικές, αρκεί να διαιρεθεί ο αριθμητής με τον παρονομαστή και να προστεθεί το 1. Στο παράδειγμα: 20 ÷ 4 = 5, και 5 + 1 = 6.00.

Αμερικανικές Αποδόσεις

Ο αμερικάνικος τύπος αποδόσεων θεωρείται ο πιο σπάνιος αλλά και ο πιο περίπλοκος τρόπος παρουσίασης των αποδόσεων στο στοίχημα. Η προέλευσή του εντοπίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της χώρας, και σύντομα καθιερώθηκε στα τοπικά δίκτυα στοιχηματισμού.

Οι αμερικανικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά από τους υπόλοιπους, κυρίως λόγω του τρόπου γραφής του. Η αμερικάνικη αποδοση στοιχημα συνοδεύεται από σύμβολα “+” ή “-“, τα οποία υποδηλώνουν αν ένα σημείο είναι φαβορί ή αουτσάιντερ.

Παράδειγμα Αμερικανικών Αποδόσεων

Για παράδειγμα, μια στοιχημα αποδοση -105 σημαίνει ότι πρέπει να ποντάρετε $105 για να κερδίσετε καθαρά $100, κάτι που αντιστοιχεί σε δεκαδική απόδοση 1.95. Από την άλλη, απόδοση +110 δείχνει ότι με ποντάρισμα $100, το καθαρό κέρδος είναι $110.

Επειδή οι αμερικανικές αποδόσεις μπορεί να φαίνονται δύσκολες στους αρχάριους, οι περισσότερες πλατφόρμες που τις χρησιμοποιούν παρέχουν και τα εναλλακτικά ειδη αποδοσεων, όπως οι δεκαδικές ή οι κλασματικές αποδόσεις, για μεγαλύτερη ευκολία στην χρήση.

Ασιατικές Αποδόσεις

Για το τέλος αφήσαμε, το πιο σπάνιο από τα ειδη αποδοσεων, που μπορεί κάποιος να συναντήσει στην Ευρώπη, τις Ασιατικές αποδόσεις.

Οι Ασιατικές στοιχημα αποδοσεισ χρησιμοποιούνται κυρίως σε ασιατικές στοιχηματικές πλατφόρμες και διαφέρουν από τα πιο γνωστά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ειδη αποδοσεων.

Ο πιο γνωστός τύπος για Ασιατική αποδοση στοιχημα είναι οι Κινέζικες αποδόσεις, οι οποίες μοιάζουν με τις δεκαδικές, αλλά λειτουργούν λίγο διαφορετικά.

Παράδειγμα Ασιατικών Αποδόσεων

Στις κινέζικες αποδόσεις, εμφανίζεται μόνο το καθαρό κέρδος ανά μονάδα πονταρίσματος. Δηλαδή, αν μια απόδοση είναι 0.95, αυτό σημαίνει ότι με ποντάρισμα 1€, το καθαρό κέρδος θα είναι 0.95€, και η συνολική επιστροφή 1.95€. Αυτό αντιστοιχεί σε δεκαδική απόδοση 1.95.