Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders στο Champions League

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στη Λιθουανία με πληγωμένο εγωισμό μετά τη βαριά ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό σε μια εμφάνιση που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στον Πειραιά, αλλά και πληγωμένος αγωνιστικά. Οι «Ερυθρόλευκοι» καλούνται να βγάλουν αντίδραση απέναντι σε μια Ζαλγκίρις που διανύει εξαιρετική περίοδο, όμως το διακύβευμα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι μεγάλο, καθώς η μάχη της τετράδας παραμένει ανοιχτή.

Τα προβλήματα απουσιών είναι σημαντικά. Χωρίς τους Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ η ομάδα περιορίζει σε τεράστιο βαθμό τις επιλογές της, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει και την ποιότητα για να μπορέσει να τα καταφέρει. Ο Ολυμπιακός διαθέτει το κορυφαίο offensive rating στη διοργάνωση και έχει αποδείξει ότι μπορεί να βρει λύσεις από πολλούς πρωταγωνιστές. Εδώ θα χρειαστεί να βγουν μπροστά οι Ντόρσει, Γουόκαπ, Φουρνιέ και ο Τζόουνς να καλύψει τα κενά στη ρακέτα.



Απέναντι σε μια Ζαλγκίρις με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη EuroLeague και εξαιρετική ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Λιθουανίας, το έργο δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, η παράδοση γέρνει ξεκάθαρα προς τον Ολυμπιακό, που μετρά σερί 5-0 απέναντι στους Λιθουανούς και συνολικά περισσότερες νίκες στα μεταξύ τους.



Μετά τη βαριά ήττα 5-2 στην Κωνσταντινούπολη η Γιουβέντους χρειάζεται τεράστια υπέρβαση για να ανατρέψει τα δεδομένα απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Το πρώτο παιχνίδι εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες ευρωπαϊκές βραδιές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς παρότι προηγήθηκε, κατέρρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και δέχθηκε πέντε γκολ, κάτι που είχε να της συμβεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση εδώ και δεκαετίες.

Η στατιστική δεν είναι με το μέρος της: σε 49 περιπτώσεις όπου ομάδα έχασε το πρώτο ματς νοκ άουτ του Champions League με διαφορά τριών ή περισσότερων τερμάτων, μόλις τέσσερις κατάφεραν να προκριθούν. Παράλληλα, η Γιουβέντους διανύει περίοδο αμφισβήτησης, με απώλειες στο πρωτάθλημα και πίεση γύρω από το αγωνιστικό της πρόσωπο, ειδικά μετά και το 0-2 από την Κόμο. Από την άλλη πλευρά, η Γαλατά έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα. Ωστόσο, εκτός έδρας στο Champions League έχει χάσει το 71% των αγώνων της, ενώ στα τελευταία 13 παιχνίδια μακριά από την έδρα της μετρά εννέα ήττες και μόλις μία νίκη.

Η Παρί Σεν Ζερμέν μπαίνει στο «Parc des Princes» με προβάδισμα 3-2 από το Πριγκιπάτο και την ευκαιρία να «κλειδώσει» για 14η διαδοχική σεζόν την παρουσία της στους «16» του Champions League. Στο πρώτο παιχνίδι βρέθηκε με δύο γκολ πίσω στο σκορ, όμως έδειξε χαρακτήρα και γύρισε το ματς, καταγράφοντας μια σπάνια ανατροπή σε νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στα ευρωπαϊκά νοκ άουτ, ενώ στο Παρίσι έχει κερδίσει τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της με συνολικό σκορ 8-0. Παράλληλα, παραμένει αήττητη στα οκτώ από τα τελευταία εννέα επίσημα ματς στην έδρα της και δεν έχει χάσει από τη Μονακό στην πρωτεύουσα εδώ και μια δεκαετία (Μάρτιος 2016). Η Μονακό ταξιδεύει με την πλάτη στον τοίχο και έχοντας σημαντικές αδυναμίες δεχόμενη 12 γκολ σε τέσσερα παιχνίδια Champions League μακριά από το Πριγκιπάτο.



