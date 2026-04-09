Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

H Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει στην ουδέτερη «Arena Sofia» στη Σόφια της Βουλγαρίας τον Ολυμπιακό για την 37η αγωνιστική της EuroLeague. Στη μοναδική έως τώρα μεταξύ τους μονομαχία, τον Οκτώβριο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 62-58, χάνοντας τα δύο πρώτα δεκάλεπτα (18-21, 15-18) και κερδίζοντας τα δύο επόμενα (11-4, 18-15).

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έρχεται από τη σπουδαία νίκη με 95-80 επί της τέως πρωτοπόρου Φενέρμπαχτσε. Επικράτησε στις τρεις πρώτες περιόδους με 25-17, 26-21 και 24-18, για να χάσει στο τελευταίο με 20-24. Μετράει 22 νίκες σε 35 αγώνες, ενώ η συγκεκριμένη επιτυχία ήρθε 5 μέρες μετά από το 92-88 επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, μάχεται για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία Ευρωλίγκας. Την Τρίτη οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 102-88, νίκη που ήταν η 4η στη σειρά για όλες τις διοργανώσεις. Είχαν προηγηθεί αυτές επί των Παναθηναϊκού (101-94 εκτός έδρας), Βιλερμπάν (82-74 εκτός έδρας) και Μυκόνου (109-83).

Με τη φιλόδοξη φέτος Βαλένθια ο Παναθηναϊκός

Για την ίδια αγωνιστική, η Βαλένθια υποδέχεται στη «Roig Arena» τον Παναθηναϊκό, με τη γηπεδούχο να αποτελεί την έκπληξη της διοργάνωσης.

Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν πλησιάζει σε μπάτζετ τα μεγάλα ονόματα, αλλά που με στοχευμένες μεταγραφές και πολλή δουλειά έχει καταφέρει να κάνει όνειρα για συμμετοχή στο Final Four. Έρχεται από 4 νίκες, επί των Μπούργος (79-74), Μπρεογκάν (105-88) στο πρωτάθλημα και επί των Μπολόνια (94-81), Μιλάνο (102-96) στην Ευρωλίγκα.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετράει 6 νίκες και 7 ήττες με αντίπαλο τη Βαλένθια, σημείωσε σπουδαία νίκη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την Τρίτη, με 93-79 επί της Μπαρτσελόνα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχασε με 17 πόντους διαφορά, είχε ολοκληρώσει όμως την τρίτη περίοδο με διαφορά 31 πόντων υπέρ του. Το Σάββατο, δε, είχε επιβληθεί εκτός έδρας του Προμηθέα Πάτρας με 33 πόντους διαφορά, αφήνοντας έτσι πίσω τις ήττες από Ολυμπιακό (101-94) και Χάποελ Τελ Αβίβ (92-88).

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ