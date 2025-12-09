ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με 0% Γκανιότα*! (10/12)

Η Ρεάλ φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Σίτι και ενδεχόμενη ήττα μπορεί να φέρει ακόμα και το τέλος του Αλόνσο από τον πάγκο της. 

Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με Build A Bet* στο Live!

Τελεσίγραφο στον Αλόνσο

Σε κακό μομέντουμ η Ρεάλ Μαδρίτης, αφού η ήττα από τη Θέλτα έφερε ξανά έντονη κριτική για τον Τσάμπι Αλόνσο. Μάλιστα, τα ισπανικά ΜΜΕ τονίζουν πως σε περίπτωση ήττας από τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Τσάμπι Αλόνσο θα δει τον δρόμο της εξόδου. Οι Μαδριλένοι προέρχονται από τη δύσκολη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό με 4-3, βρίσκονται στην 6η θέση και με νίκη σφραγίζουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η Ρεάλ πάντως σκοράρει σε 38 διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια εντός έδρας και την τελευταία φορά που δε βρήκε δίχτυα στο «Μπερναμπέου» ήταν το 2018. Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στους δυο πάγκους, αφού αυτή θα είναι η πρώτη προπονητική μονομαχία μεταξύ του Τσάμπι Αλόνσο (Ρεάλ Μαδρίτης) και του Γκουαρδιόλα (Μάντσεστερ Σίτι). «Πληγωμένη» η Ρεάλ, αφού εξαιρετικά αμφίβολοι είναι ο πρώτος σκόρερ Μπαπέ (9 γκολ στη φετινή διοργάνωση) και ο βασικός μέσος Καμαβινγκά. Νέα σημαντική απώλεια αυτή του στόπερ, Μιλιτάο, ενώ ήδη εκτός είναι ο Άρνολντ και ο Χάουσεν. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.00 να έχει ο Βινίσιους 2+ σουτ εντός εστίας. 

Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Χωρίς περιθώρια

Η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη ήττα σοκ την προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας από τη Λεβερκούζεν με 2-0. Οι «Πολίτες» δεν έχουν περιθώρια για νέες απώλειες και στόχος τους είναι η νίκη. Σε καλή κατάσταση, αφού μετά την ήττα από τις «ασπιρίνες» απάντησε με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Ωστόσο,  Σίτι έχει ηττηθεί στα δύο τελευταία παιχνίδια της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάνοντας τόσο εντός όσο και εκτός έδρας στα περσινά Play offs. Ο Γκουαρδιόλα έχει αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης 27 φορές, κερδίζοντας το 48% των αγώνων (13 νίκες, 7 ισοπαλίες, 7 ήττες). Ωστόσο, είναι χωρίς τρίποντο στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια απέναντι στη «Βασίλισσα» (2 ισοπαλίες, 2 ήττες). Μπροστάρης για να σπάσει το ρεκόρ ο Χάαλαντ, ο οποίος έχει σκοράρει περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο παίκτη στο Champions League (54 γκολ από το 2019-20).

