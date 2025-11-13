Vistabet: Πολωνία – Ολλανδία με 0% Γκανιότα*! (14/11)

Η Πολωνία υποδέχεται την Ολλανδία και παρουσιάζεται βελτιωμένη με τον Ούρμπαν στον πάγκο της.

Για το… θαύμα της κορυφής

Η Πολωνία νίκησε δίκαια 2-0 εκτός έδρας τη Λιθουανία και παρέμεινε στη 2η θέση του ομίλου. Ξέρει ότι, με το -13 στη διαφορά τερμάτων από την Ολλανδία, δεν υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να διεκδικήσει την κορυφή, ακόμη κι αν πάρει το τρίποντο. Στόχος της, λοιπόν, είναι να κρατήσει το προβάδισμα που έχει έναντι της Φινλανδίας για τη 2η θέση. Με τον Ούρμπαν στον πάγκο παρουσιάζει αισθητά βελτιωμένη εικόνα, αφού επί Πρόμπιερζ το κλίμα είχε γίνει βαρύ στα αποδυτήρια. Πλέον, αγωνίζεται πιο επιθετικά, με τον Λεβαντόφσκι να έχει πάρει ξανά τα πάνω του. Κακή η παράδοση, αφού η τελευταία νίκη της απέναντι στην Ολλανδία ήταν το 1979. Τιμωρημένοι είναι οι Σλις, Βισνιέβσκι, σημαντικές οι απουσίες των Σκορούπσκι, Μπεντνάρεκ, Πιόντεκ και Σβιντέρσκι. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.60 να βρει δίχτυα ο Λεβαντόφσκι.

Σφραγίζει την πρωτιά

Οι δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Μάλτα (4-0 εκτός) και Φινλανδία (4-0 εντός) έφεραν την Ολλανδία πολύ κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παραμένει στην κορυφή του γκρουπ, με διαφορά τριών βαθμών από την Πολωνία. Για να «κλειδώσει» και μαθηματικά την πρωτιά χρειάζεται μία νίκη στα δύο τελευταία παιχνίδια (υποδέχεται τη Λιθουανία τη Δευτέρα). Ακόμη και ένας βαθμός σήμερα είναι πιθανό να αρκεί, καθώς υπερτερεί της Πολωνίας σε πιθανή ισοβαθμία λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (+13). Σύμμαχος η παράδοση, αφού η Ολλανδία παραμένει αήττητη στα τελευταία 14 μεταξύ τους ματς (8 νίκες και 6 ισοπαλίες). Εκτός έμειναν οι Βέχορστ, Χάρτμαν, Ντε Φράι και Κόουπμεϊνερς. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Ντάμφρις.

