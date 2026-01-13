Vistabet: Παρτιζάν – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*! (14/01)

Ο Ολυμπιακός καλείται να προσπεράσει την «παγίδα» της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ θα παρουσιαστεί χωρίς τα τελευταία αποκτήματά του.

Χωρίς Τζόουνς και Μόρις

Με σοβαρότητα και σταθερότητα, ο Ολυμπιακός έφτασε σε άνετη επικράτηση κόντρα στην Μπάγερν. Οι «Ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 95-80 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 12-8 (7-3 στο ΣΕΦ και 5-5 μακριά από αυτό). Ο Βεζένκοφ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους, σουτάροντας 12 φορές, ενώ ο Μιλουτίνοφ ήταν ξανά καθοριστικός στη ρακέτα, ολοκληρώνοντας το ματς με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ωστόσο, τα χαμόγελα «πάγωσαν» με τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Ισορροπία στα έξι τελευταία ματς στη Σερβία, όπου ο Ολυμπιακός μετρά τρεις νίκες και ισάριθμες νίκες. Δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.20 στη Vistabet, να πετύχει ο Βεζένκοφ 3 ή περισσότερα εύστοχα τρίποντα.

Έξι διαδοχικές ήττες

Σε κακό μομέντουμ η Παρτιζάν, γνώρισε νέα ήττα αυτή τη φορά με 88-70 από την Μπαρτσελόνα. Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο, οι «Ασπρόμαυροι» δεν έπεισαν επιθετικά, είχαν πολλά προβλήματα κάτω από τη ρακέτα, ενώ μόνο ο Ουάσινγκτον προσπάθησε να αλλάξει την κατάσταση. Έξι διαδοχικές ήττες για την Παρτιζάν, βρίσκεται στην τελευταία θέση και δεν μπορεί να βρει τον δρόμο της ούτε με τον Πεναρόγια στον πάγκο. Πλήγμα ο σοβαρός τραυματισμός του Mίλτον, εκτός Μπράουν και Πάρκερ.

