Vistabet: Παρί – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (11/11)

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στη ρακέτα και στο Παρίσι αναζητά την επιστροφή του στον δρόμο των επιτυχιών, σε ματς για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Με Φαρίντ στο Παρίσι

Νέα κακή εμφάνιση και νέα ήττα για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρας με 86-68. Οι «Πράσινοι» των σημαντικών απουσιών δεν μπόρεσαν ποτέ να μπουν στο ρυθμό του αγώνα, οι Σέρβοι εκμεταλλεύθηκαν τα λάθη και την αστοχία του (0/10 τρίποντα στην 1η περίοδο) και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Τρίτη διαδοχική εκτός έδρας ήττα για το «Τριφύλλι», τέταρτη συνολικά, ενώ ακολουθούν δυο δύσκολες αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη. Ο Ναν ήταν κακός τελειώνοντας το ματς με 2/7 σουτ και 7 λάθη. Ο Σλούκας ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του πετυχαίνοντας 16 πόντους. Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Κένεθ Φαρίντ και ο Αμερικανός σέντερ θα βοηθήσει άμεσα την ομάδα του, ώστε να δώσει λύσεις κάτω από τη ρακέτα. Σε δυο αναμετρήσεις που έχει δώσει με τους Παριζιάνους ο Παναθηναϊκός μετρά ισάριθμες ήττες. Σε απόδοση 1.95 προσφέρεται στην Vistabet η νίκη του «Τριφυλλιού» απόψε.

Με σύμμαχο την επίθεση

Εντός έδρας ήττα με 86-82 υπέστη η Παρί από την Μπάγερν και έπεσε στην 11η θέση (4-5). Οι Παριζιάνοι κατάφεραν με αντεπίθεση διαρκείας να περάσουν μπροστά στο 3ο δεκάλεπτο, ωστόσο δεν μπόρεσε στα τελευταία λεπτά να αντέξει τον ρυθμό των Βαυαρών. Ρόμπινσον με 22 και Ιφί με 21 ήταν οι κορυφαίοι της Παρί, αλλά χωρίς άλλους συμπαραστάτες. Οι Γάλλοι διαθέτουν την 5η καλύτερη επίθεση της φετινής διοργάνωσης, αφού σκοράρουν 89 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι. Στο 1.75 προσφέρεται το γεγονός να σημειωθούν περισσότεροι από 176,5.

