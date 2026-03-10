ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Παρί – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Vistabet: Παρί – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και θέλει στη Γαλλία κόντρα στην Παρί να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας.

Πήρε τα πάνω του…

Ο Ολυμπιακός με εξαιρετική άμυνα και τους Νιλικίνα, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ να κάνουν τη διαφορά, κατάφερε να πάρει το ντέρμπι επικρατώντας 86-80 του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο ΣΕΦ. Οι Πειραιώτες έλεγξαν τον ρυθμό, κατάφεραν να καλύψουν τις απουσίες των Βεζένκοφ, Μόρις, Γουόκαπ και να κάνουν ακόμα ένα σημαντικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας. Σε υψηλές πτήσεις και εντός συνόρων, όπου ο Ολυμπιακός διέλυσε εντός έδρας τον ΠΑΟΚ με κορυφαίο τον Πίτερς. Δύσκολη εβδομάδα, αφού η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει διπλή υποχρέωση στη EuroLeague, μιας και φιλοξενείται στη Γαλλία από Παρί και Μονακό. Ο Έλληνας προπονητής θα έχει στη διάθεσή του τον Βεζένκοφ και τον Μόρις, οι οποίοι είναι καλύτερα και προπονήθηκαν σε έντονους ρυθμούς, όχι όμως και τον Γουόκαπ. «Έχουμε δύο παιχνίδια Τρίτη και Πέμπτη με γαλλικές ομάδες, που επίσης είναι ιδιαίτερα γιατί έχουν μεγάλη αθλητικότητα» πρόσθεσε ο Μπαρτζώκας. Τρεις φορές έχει βρει απέναντί του τους Παριζιάνους μετρώντας δυο νίκες και μια ήττα. Ενισχυμένη Απόδοση στο 4.00 στη Vistabet, να νικήσει ο Ολυμπιακός και να σημειωθούν over 180,5 πόντοι στο ματς.

Σε εξαιρετική κατάσταση

Η Παρί ήταν εντυπωσιακή και στην Ισπανία, όπου διέλυσε την Μπασκόνια με 97-81. Οι Παριζιάνοι με κορυφαίο τον Ιφί έφτασαν τις 11 νίκες στη διοργάνωση και βρέθηκαν στην 16η θέση, αλλά αρκετά μακριά από τη δεκάδα. Σε εξαιρετικό μομέντουμ η Παρί, αφού κατάφερε να πετύχει τρεις διαδοχικές εκτός έδρας επιτυχίες με Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Μπασκόνια. Ήταν εξαιρετική στην περιφέρεια, αλλά και στα επιθετικά ριμπάουντ, ενώ έβγαλε αρκετή ενέργεια και κατάφερε να αποτυπώσει τις αρετές της. Δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών που να επηρεάζουν. Στο 1.48 να σημειώσουν και οι δυο ομάδες 80 ή περισσότερους πόντους.

