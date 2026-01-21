Vistabet: ΠΑΟΚ – Μπέτις με 0% Γκανιότα*! (22/01)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται (19:45) στην κατάμεστη Τούμπα την Μπέτις και με νίκη κάνει σημαντικό άλμα για τα νοκ άουτ.

Vistabet: ΠΑΟΚ – Μπέτις με Priceboosts!

Ψάχνει νίκη… πρόκρισης

Οι δυο σερί ισοπαλίες με Μπραν και Λουντογκόρετς έφεραν τον ΠΑΟΚ εκτός απευθείας πρόκρισης, ενώ στα παιχνίδια με Μπέτις και Λυών παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στην 18η θέση, στο +2 από τη ζώνη αποκλεισμού και κάθε απώλεια μετράει. Η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, κάτι που αποτυπώθηκε από την πρόκριση στα ημιτελικά του κυπέλλου, αλλά και από την παρουσία του στην κορυφή της βαθμολογίας. «Ο Δικέφαλος του Βορρά» φιλοξενεί στην κατάμεστη Τούμπα τους Ανδαλουσιανούς και η νίκη είναι μονόδρομος. Το συγκρότημα του Λουτσέσκου παραμένει αήττητο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του στο Europa League (2 νίκες, 2 ισοπαλίες), καταγράφοντας το μεγαλύτερο αήττητο σερί του στη διοργάνωση μετά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, όταν είχε φτάσει τα έξι ματς. Ωστόσο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να ξεπεράσει και την αρνητική παράδοση, αφού έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 ευρωπαϊκά παιχνίδια της κόντρα σε ισπανικούς συλλόγους (5 ισοπαλίες, 5 ήττες). Κανονικά ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα απουσιών. Στο 2.60 προσφέρεται ο άσος του ΠΑΟΚ.

Vistabet: Build A Bet* στο ΠΑΟΚ – Μπέτις!

Αήττητη, αλλά με πολλές απουσίες…

Η Μπέτις είναι αήττητη στη φετινή League Phase του Europa League, έχοντας τέσσερις νίκες στα έξι παιχνίδια της. Μάλιστα, οι τρεις είναι διαδοχικές, αφού νίκησε εντός Λυών, Ουτρέχτη, ενώ πέρασε εύκολα και από το Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό. Τελευταία φορά που είχε μεγαλύτερο νικηφόρο σερί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν την περίοδο 1998-2002 στο UEFA, όταν είχε φτάσει τις έξι διαδοχικές επιτυχίες. Εντός συνόρων νίκησε τη Βιγιαρεάλ και πλησίασε στην πεντάδα. Αποδεκατισμένη στη Θεσσαλονίκη, εκτός οι Αντονι, Ίσκο, Κούτσο, Μπεγερίν, Ρικέλμε, Άμραμπατ, Φίρπο και Μπακαμπού. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Εζαλζουλί.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΟΚ – ΜΠΕΤΙΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ