ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*! (18/12)

Ο Παναθηναϊκός με ανεβασμένη ψυχολογία υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. 

Vistabet: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ με Priceboosts!

Σούπερ διπλό με ρεκόρ

Σπουδαίο διπλό με 81-77 πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός (10-6) στην Τουρκία κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, βάζοντας φρένο στο σερί 6 νικών της πρωταθλήτριας της EuroLeague. Οι «Πράσινοι» έκαναν εξαιρετική τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν το -7 και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη. Ο Κέντρικ Ναν, που έμοιαζε αμφίβολος μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 25 πόντους μαζί με 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη. Στο φινάλε με… κρύο αίμα πέτυχε δύο σετ βολών στα 16.2″ και στα 13.4″ πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός πίεσε την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οδηγώντας τη σε 22 λάθη, τα 13 εκ των οποίων προέκυψαν από κλεψίματα των παικτών του Αταμάν. Μάλιστα, τα 13 κλεψίματα αποτελούν επίδοση ρεκόρ στη φετινή EuroLeague για τον Παναθηναϊκό. «Πολύ καλή δουλειά, κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα» τόνισε ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος ευχαρίστησε τους παίκτες του για τη μεγάλη νίκη. Καθησυχαστικά τα νέα για τον Σλούκα, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στη Χάποελ.  Ενισχυμένη απόδοση στο 2.15 να νικήσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς. 

Vistabet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ!

Με αέρα κορυφής η Χάποελ

Έδειξε χαρακτήρα η ομάδα του Ιτούδη και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 84-78 του Ερυθρού Αστέρα και έτσι πήγε στο 12-4. Πρώτο παιχνίδι για τον σύλλογο στην Ιερουσαλήμ για τη διοργάνωση, με τους Ισραηλινούς να φτάνουν τις τρεις σερί νίκες. Ο Μπράιαντ ήταν απολαυστικός με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας μάλιστα 6/11 τρίποντα. Με αέρα κορυφής στην Αθήνα, σε ένα από τα δυσκολότερα τεστ της σεζόν για την ομάδα του Ιτούδη. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα