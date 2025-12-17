Vistabet: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*! (18/12)

Ο Παναθηναϊκός με ανεβασμένη ψυχολογία υποδέχεται την πρωτοπόρο Χάποελ στο κατάμεστο ΟΑΚΑ.

Σούπερ διπλό με ρεκόρ

Σπουδαίο διπλό με 81-77 πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός (10-6) στην Τουρκία κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, βάζοντας φρένο στο σερί 6 νικών της πρωταθλήτριας της EuroLeague. Οι «Πράσινοι» έκαναν εξαιρετική τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν το -7 και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη. Ο Κέντρικ Ναν, που έμοιαζε αμφίβολος μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ήταν ο MVP της αναμέτρησης. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 25 πόντους μαζί με 4 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη. Στο φινάλε με… κρύο αίμα πέτυχε δύο σετ βολών στα 16.2″ και στα 13.4″ πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός πίεσε την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οδηγώντας τη σε 22 λάθη, τα 13 εκ των οποίων προέκυψαν από κλεψίματα των παικτών του Αταμάν. Μάλιστα, τα 13 κλεψίματα αποτελούν επίδοση ρεκόρ στη φετινή EuroLeague για τον Παναθηναϊκό. «Πολύ καλή δουλειά, κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ίσως να μην παίξαμε το καλύτερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε έξυπνα» τόνισε ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος ευχαρίστησε τους παίκτες του για τη μεγάλη νίκη. Καθησυχαστικά τα νέα για τον Σλούκα, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στη Χάποελ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.15 να νικήσει ο Παναθηναϊκός το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Με αέρα κορυφής η Χάποελ

Έδειξε χαρακτήρα η ομάδα του Ιτούδη και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε με 84-78 του Ερυθρού Αστέρα και έτσι πήγε στο 12-4. Πρώτο παιχνίδι για τον σύλλογο στην Ιερουσαλήμ για τη διοργάνωση, με τους Ισραηλινούς να φτάνουν τις τρεις σερί νίκες. Ο Μπράιαντ ήταν απολαυστικός με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας μάλιστα 6/11 τρίποντα. Με αέρα κορυφής στην Αθήνα, σε ένα από τα δυσκολότερα τεστ της σεζόν για την ομάδα του Ιτούδη.

