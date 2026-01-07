ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια με 0% Γκανιότα*! (08/01)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ (21.15) και η νίκη είναι μονόδρομος μετά τις δυο διαδοχικές ήττες στη EuroLeague. 

Vistabet: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια με Build A Bet* στο Live!

Χωρίς περιθώρια

Σε περίοδο έντονης αγωνιστικής δυσκολίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες στη EuroLeague. Αρχικά από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια από τη Μιλάνο με 87-74.  Παρότι το «Τριφύλλι» παραμένει με ρεκόρ 12-8 εντός της πρώτης οκτάδας, η εικόνα του γεννά προβληματισμό. Απέναντι στους Ιταλούς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν απογοητευτικό, με την ομάδα να δείχνει μπλοκαρισμένη στο τέταρτο δεκάλεπτο και ανίκανη να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα της Μιλάνο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στο πλευρό του προπονητή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους παίκτες να δείξουν μεγαλύτερη αφοσίωση και ευθύνη. Το προσεχές παιχνίδι με τη Βίρτους προσφέρεται ως ευκαιρία αντίδρασης και επανεκκίνησης. Εκτός παραμένει ο Μήτογλου. Ενισχυμένη απόδοση στη Vistabet στο 1.62 ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Vistabet: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια με Priceboosts!

Δεν πείθει εκτός έδρας

Η Βίρτους συνεχίζει την ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία της στη φετινή EuroLeague. Με δύο διαδοχικές νίκες ανέβηκε στο 10-10 και πλησίασε την πρώτη δεκάδα της κατάταξης. Αρχικά επικράτησε της Μιλάνο με 97-85, και στη συνέχεια λύγισε εντός έδρας τη μαχητική Ζαλγκίρις με 83-79. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι οι οκτώ από τις δέκα νίκες της έχουν επιτευχθεί στην Μπολόνια. Έτσι, η αναμέτρηση στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό αποτελεί σημαντικό τεστ χαρακτήρα. Εκτός βρίσκονται οι Ντιαρά (σέντερ) και Βιλντόζα (γκαρντ), ενώ διαθέσιμος είναι ο Ντιούφ (σέντερ).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα