Vistabet: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια με 0% Γκανιότα*! (08/01)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ (21.15) και η νίκη είναι μονόδρομος μετά τις δυο διαδοχικές ήττες στη EuroLeague.

Vistabet: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια με Build A Bet* στο Live!

Χωρίς περιθώρια

Σε περίοδο έντονης αγωνιστικής δυσκολίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός, κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες στη EuroLeague. Αρχικά από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια από τη Μιλάνο με 87-74. Παρότι το «Τριφύλλι» παραμένει με ρεκόρ 12-8 εντός της πρώτης οκτάδας, η εικόνα του γεννά προβληματισμό. Απέναντι στους Ιταλούς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν απογοητευτικό, με την ομάδα να δείχνει μπλοκαρισμένη στο τέταρτο δεκάλεπτο και ανίκανη να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα της Μιλάνο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στο πλευρό του προπονητή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς τους παίκτες να δείξουν μεγαλύτερη αφοσίωση και ευθύνη. Το προσεχές παιχνίδι με τη Βίρτους προσφέρεται ως ευκαιρία αντίδρασης και επανεκκίνησης. Εκτός παραμένει ο Μήτογλου. Ενισχυμένη απόδοση στη Vistabet στο 1.62 ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Vistabet: Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια με Priceboosts!

Δεν πείθει εκτός έδρας

Η Βίρτους συνεχίζει την ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία της στη φετινή EuroLeague. Με δύο διαδοχικές νίκες ανέβηκε στο 10-10 και πλησίασε την πρώτη δεκάδα της κατάταξης. Αρχικά επικράτησε της Μιλάνο με 97-85, και στη συνέχεια λύγισε εντός έδρας τη μαχητική Ζαλγκίρις με 83-79. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι οι οκτώ από τις δέκα νίκες της έχουν επιτευχθεί στην Μπολόνια. Έτσι, η αναμέτρηση στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό αποτελεί σημαντικό τεστ χαρακτήρα. Εκτός βρίσκονται οι Ντιαρά (σέντερ) και Βιλντόζα (γκαρντ), ενώ διαθέσιμος είναι ο Ντιούφ (σέντερ).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ