Vistabet: Παναθηναϊκός – Βαλένθια με 0% Γκανιότα*! (05/12)

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί και υποδέχεται εντός έδρας την επικίνδυνη Βαλένθια.

Σε τρομερό μομέντουμ

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Παναθηναϊκός, με τέσσερις σερί νίκες στη EuroLeague. Στην τελευταία αγωνιστική επικράτησε εντός έδρας της Παρτιζάν με 91-69, ενώ είχαν προηγηθεί οι επιτυχίες με Ντουμπάι (103-82), Ρεάλ Μαδρίτης (87-77) και Παρί (101-95), διαμορφώνοντας το ρεκόρ του στο 9-4. Η προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ αποδεικνύεται μία από τις κορυφαίες της σεζόν στην Ευρώπη. Ο πρώην NBAer έχει αναβαθμίσει πλήρως τη frontcourt του Παναθηναϊκού, προσαρμόστηκε άμεσα στο απαιτητικό πλαίσιο του Εργκίν Αταμάν και συνεργάζεται άψογα με τους κορυφαίους περιφερειακούς της ομάδας (Ναν, Σλούκας, Σορτς). Άλλωστε, μετρά 13,5 πόντους, 7,5 ριμπάουντ (4 επιθετικά) και 2 κοψίματα ανά παιχνίδι, κερδίζοντας δίκαια το βραβείο του MVP Νοεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στη διοργάνωση με 89,5 πόντους ανά 100 κατοχές, ενώ είναι αρκετά βελτιωμένος στην περιφερειακή άμυνα. Σημαντική η επιστροφή του Γιουρτσεβέν, ενώ και ο Γκραντ θα αγωνιστεί κανονικά. Στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας και ο Τολιόπουλος. Αντίθετα, εκτός είναι ο Όσμαν και ο Χολμς. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Σαμοντούροφ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.20 να νικήσει ο Παναθηναϊκός με 10 ή περισσότερους πόντους διαφορά.

Δεν πείθει εκτός έδρας

Αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης. Η Βαλένθια μετρά δυο συνεχόμενες νίκες εντός έδρας απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα (76-73) και Μπάγερν (90-64), φτάνοντας το ρεκόρ της στο 8-5. Εκτός Ιβηρικής, ωστόσο, έχει μόλις δύο επιτυχίες σε έξι αναμετρήσεις. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ διαθέτει βάθος στο ρόστερ, έχοντας παίκτες για κάθε θέση, κάτι που φάνηκε κόντρα στην Μπάγερν, όπου Μοντέρο, Μπάντιο και Ομάρι Μουρ έκαναν τα πάντα. Η δύναμη της Βαλένθια είναι η άμυνά της, η πέμπτη καλύτερη στη διοργάνωση. Θα απουσιάσει ο τραυματίας Αροστέγκι, αμφίβολος ο Μπράξτον Κι.

