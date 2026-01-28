Vistabet: Παναθηναϊκός – Ρόμα με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός των σημαντικών απουσιών φιλοξενεί τη Ρόμα και θέλει νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς.

Με πολλές απουσίες

Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία 1-1 στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος εξασφάλισε την πρόκριση στα Play offs του Europa League. Οι «Πράσινοι» θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα από την αναμέτρηση, αφού είχαν τις στιγμές τους. Εντός συνόρων πάντως δεν πείθουν, αφού παραχώρησαν λευκή ισοπαλία στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, με συνέπεια να μείνουν πίσω στη μάχη της τετράδας. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Ρόμα, με τους «Πράσινους» να έχουν κερδίσει τα δυο πιο πρόσφατα με τους «Τζιαλορόσι» τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει επτά ευρωπαϊκές νίκες απέναντι σε ιταλικές ομάδες και θέλει ακόμα μια για να ανέβει βαθμολογικά. Ωστόσο, οι απουσίες είναι πολλές, μιας και δεν μπορούν να βοηθήσουν οι εκτός λίστας: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο, Γεντβάι, ο τιμωρημένος Σφιντέρσκι και οι τραυματίες, Τζούρισιτς, Καλάμπρια, Πελίστρι. Να βρει δίχτυα ο Πάντοβιτς οποτεδήποτε τιμάται στο 3.70.

Για την απευθείας πρόκριση

Η Ρόμα επικράτησε 2-0 της Στουτγκάρδης και με τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη League Phase βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, δεν έχει φτάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση από τον Απρίλιο του 2021. Η απευθείας πρόκριση στους «16» περνά από το ΟΑΚΑ, με τους «Τζιαλορόσι» να θέλουν νίκη για να είναι σίγουροι. Η Ρόμα έχει αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς σκορ σε τρία από τα πέντε εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της στην Ελλάδα, διατηρώντας συνολικά τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία της. Ωστόσο, ηττήθηκε με 3-2 από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2010.Ο Ματίας Σουλέ της Ρόμα επιχείρησε 23 τελικές προσπάθειες στο φετινό UEFA Europa League, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στη League Phase μέχρι στιγμής. Να βρει δίχτυα οποτεδήποτε ο Σουλέ προσφέρεται στο 2.87.

