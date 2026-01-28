ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Παναθηναϊκός – Ρόμα με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός των σημαντικών απουσιών φιλοξενεί τη Ρόμα και θέλει νίκη για βαθμολογικούς και ψυχολογικούς.

Vistabet: Παναθηναϊκός – Ρόμα με Priceboosts!

Με πολλές απουσίες

Ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία 1-1 στη Βουδαπέστη κόντρα στη Φερεντσβάρος εξασφάλισε την πρόκριση στα Play offs του Europa League. Οι «Πράσινοι» θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα από την αναμέτρηση, αφού είχαν τις στιγμές τους. Εντός συνόρων πάντως δεν πείθουν, αφού παραχώρησαν λευκή ισοπαλία στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, με συνέπεια να μείνουν πίσω στη μάχη της τετράδας. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Ρόμα, με τους «Πράσινους» να έχουν κερδίσει τα δυο πιο πρόσφατα με τους «Τζιαλορόσι» τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει επτά ευρωπαϊκές νίκες απέναντι σε ιταλικές ομάδες και θέλει ακόμα μια για να ανέβει βαθμολογικά. Ωστόσο, οι απουσίες είναι πολλές, μιας και δεν μπορούν να βοηθήσουν οι εκτός λίστας: Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες, Αντίνο, Γεντβάι, ο τιμωρημένος Σφιντέρσκι και οι τραυματίες, Τζούρισιτς, Καλάμπρια, Πελίστρι. Να βρει δίχτυα ο Πάντοβιτς οποτεδήποτε τιμάται στο 3.70. 

Vistabet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Ρόμα!

Για την απευθείας πρόκριση

Η Ρόμα επικράτησε 2-0 της Στουτγκάρδης και με τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη League Phase βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, δεν έχει φτάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση από τον Απρίλιο του 2021. Η απευθείας πρόκριση στους «16» περνά από το ΟΑΚΑ, με τους «Τζιαλορόσι» να θέλουν νίκη για να είναι σίγουροι. Η Ρόμα έχει αναδειχθεί ισόπαλη χωρίς σκορ σε τρία από τα πέντε εκτός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της στην Ελλάδα, διατηρώντας συνολικά τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία της. Ωστόσο, ηττήθηκε με 3-2 από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2010.Ο Ματίας Σουλέ της Ρόμα επιχείρησε 23 τελικές προσπάθειες στο φετινό UEFA Europa League, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στη League Phase μέχρι στιγμής. Να βρει δίχτυα οποτεδήποτε ο Σουλέ προσφέρεται στο 2.87.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΡΟΜΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2» 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα