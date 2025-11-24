Vistabet: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν με 0% Γκανιότα*! (25/11)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και αναζητά την ένατη νίκη στη φετινή ΕuroLeague.

Χτίζει σερί ο Παναθηναϊκός

Με τον Σλούκα να κάνει τη διαφορά, τον Γκραντ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και τον Φαρίντ να είναι στους κορυφαίους, ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Ντουμπάι με 103-82. Οι «Πράσινοι» με εξαιρετική εμφάνιση στο 3ο και 4ο δεκάλεπτο πέτυχαν την 3η σερί νίκη και βρίσκονται μια ανάσα από την κορυφή της φετινής EuroLeague. O αρχηγός του Παναθηναϊκού με 15 πόντους και 5 ασίστ έκανε τη διαφορά, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ναν με 22 πόντους. «Ο Σλούκας έπαιξε τέλεια στην επίθεση. Μεγάλη συνεισφορά από τον Φαρίντ, όπως πάντα. Όλοι έπαιξαν καλά στο δεύτερο ημίχρονο» σχολίασε ο Αταμάν. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρτιζάν, όπου ο Παναθηναϊκός αναζητά την 9η φετινή του νίκη. Η συνολική παράδοση είναι οριακά υπέρ του με 10 νίκες και οκτώ ήττες, ενώ στην Αθήνα μετρά έξι επιτυχίες σε εννέα αναμετρήσεις. Στο 1.75 να σημειωθούν στην αναμέτρηση περισσότεροι από 170,5 πόντοι.

Σε κακό μομέντουμ

Η Παρτιζάν γνώρισε ακόμα μια ήττα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι από τη Φενέρμπαχτσε με 99-87. Η περιφερειακή άμυνα των Σέρβων ήταν κάκιστη, δέχθηκαν 15 τρίποντα και μοιραία έχασαν. Ηταν η 8η φετινή ήττα της ομάδας, η οποία παραμένει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Ο Στέρλινγκ Μπράουν με 27 πόντους πάλεψε στο 3ο δεκάλεπτο για την ανατροπή, ωστόσο δεν είχε άξιους συμπαραστάτες. «Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague. Είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Θα πρέπει να παίξουμε ακόμη και καλύτερα από το καλύτερό μας αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αν θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα» τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός είδε τον Τζαμπάρι Πάρκερ να επιστρέφει δυνατά στην Αδριατική Λίγκα και να είναι έτοιμος για το αποψινό παιχνίδι.

