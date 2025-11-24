ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν με 0% Γκανιότα*! (25/11)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτιζάν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και αναζητά την ένατη νίκη στη φετινή ΕuroLeague. 

Vistabet: Παναθηναϊκός – Παρτιζάν με Priceboosts!

Χτίζει σερί ο Παναθηναϊκός

Με τον Σλούκα να κάνει τη διαφορά, τον Γκραντ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και τον Φαρίντ να είναι στους κορυφαίους,  ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Ντουμπάι με 103-82. Οι «Πράσινοι» με εξαιρετική εμφάνιση στο 3ο και 4ο δεκάλεπτο πέτυχαν την 3η σερί νίκη και βρίσκονται μια ανάσα από την κορυφή της φετινής EuroLeague. O αρχηγός του Παναθηναϊκού με 15 πόντους και 5 ασίστ έκανε τη διαφορά, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ναν με 22 πόντους. «Ο Σλούκας έπαιξε τέλεια στην επίθεση. Μεγάλη συνεισφορά από τον Φαρίντ, όπως πάντα. Όλοι έπαιξαν καλά στο δεύτερο ημίχρονο» σχολίασε ο Αταμάν. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρτιζάν, όπου ο Παναθηναϊκός αναζητά την 9η φετινή του νίκη. Η συνολική παράδοση είναι οριακά υπέρ του με 10 νίκες και οκτώ ήττες, ενώ στην Αθήνα μετρά έξι επιτυχίες σε εννέα αναμετρήσεις. Στο 1.75 να σημειωθούν στην αναμέτρηση περισσότεροι από 170,5 πόντοι. 

Vistabet: Build A Bet* στο Παναθηναϊκός – Παρτιζάν!

Σε κακό μομέντουμ

Η Παρτιζάν γνώρισε ακόμα μια ήττα, αυτή τη φορά στο Βελιγράδι από τη Φενέρμπαχτσε με 99-87. Η περιφερειακή άμυνα των Σέρβων ήταν κάκιστη, δέχθηκαν 15 τρίποντα και μοιραία έχασαν. Ηταν η 8η φετινή ήττα της ομάδας, η οποία παραμένει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Ο Στέρλινγκ Μπράουν με 27 πόντους πάλεψε στο 3ο δεκάλεπτο για την ανατροπή, ωστόσο δεν είχε άξιους συμπαραστάτες. «Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague. Είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Θα πρέπει να παίξουμε ακόμη και καλύτερα από το καλύτερό μας αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, αν θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα» τόνισε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός είδε τον Τζαμπάρι Πάρκερ να επιστρέφει δυνατά στην Αδριατική Λίγκα και να είναι έτοιμος για το αποψινό παιχνίδι. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα