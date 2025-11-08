Vistabet: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα! (09/11)

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πέτυχαν σημαντικές ευρωπαϊκές νίκες και στη Λεωφόρο αναζητούν τρίποντο αποδείξεων.

Πήρε τα πάνω του

Απότομη… προσγείωση για τον Παναθηναϊκό, που γνώρισε την εκτός έδρας ήττα με 1-0 από τον Βόλο. Οι «Πράσινοι» δημιούργησαν φάσεις, ωστόσο δεν είχαν την ουσία για να αποσπάσουν κάτι θετικό. Στο Europa League έβγαλαν αντίδραση, επικράτησαν 1-0 της Μάλμε στη Σουηδία και μπήκαν ξανά δυνατά στο «κόλπο» για την πρόκριση. Το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, όπου θέλουν νίκη για να αποκτήσουν ξανά επαφή με την κορυφή. Οι «Πράσινοι» έχουν επικρατήσει στα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους με τον «Δικέφαλο» για το πρωτάθλημα, κάτι που είχαν να πετύχουν από τον Μάρτιο του 2015. Στην έδρα του, ο Παναθηναϊκός δείχνει αξιοθαύμαστη συνέπεια. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει μόλις μία ήττα στα τελευταία 19 εντός έδρας ματς πρωταθλήματος (13 νίκες, 5 ισοπαλίες), με μοναδική απώλεια το 1-0 από τον Ολυμπιακό τον Μάιο του 2025.

Σε εξαιρετικό μομέντουμ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας και έχει ήδη «χτίσει» διαφορά +11 από τους «Πράσινους». Μετά την εύκολη νίκη στις Σέρρες με 5-0 ήρθε η εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, όπου επικράτησε 4-0. Οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύθηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους Ελβετούς. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, είναι φορμαρισμένος και εκτός έδρας. Έχει κερδίσει τα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια του μακριά από την Τούμπα χωρίς να δεχθεί γκολ, επίδοση που είχε να πετύχει από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν είχε φτάσει τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Παράλληλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει χτίσει εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους «Πράσινους». Από το ντεμπούτο του στο Ελληνικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2014/15, μετρά 16 νίκες σε 26 αγώνες απέναντι στον Παναθηναϊκό (3 ισοπαλίες, 7 ήττες).

