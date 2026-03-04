Vistabet: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ με 0% Γκανιότα*!

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Κηφισιά, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στα δυο εξ αναβολής παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.

Vistabet: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ με Priceboosts!

Σε εξαιρετικό μομέντουμ

Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία πρόκριση στους «16» του Europa League κόντρα στην Πλζεν, κατάφερε να επικρατήσει και του Άρη εντός έδρας με 3-1. Οι «Πράσινοι» ήταν ουσιαστικοί, πήραν αυτό που ήθελαν και εκμεταλλεύθηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο την γκέλα του Λεβαδειακού. Πλέον, ισοβαθμούν με τους Βοιωτούς στην τετράδα και στο εξ’ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο έχουν την ευκαιρία να τους προσπεράσουν πριν το μεταξύ τους ματς. Δεύτερη διαδοχική νίκη για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, ο οποίος βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Τεττέη, ο οποίος κάνει τη μεγάλη διαφορά στην επίθεση. Στον αντίποδα, ο ΟΦΗ επικράτησε εύκολα της Λάρισας με 3-0 στο Ηράκλειο και με τρεις επιτυχίες στα πέντε τελευταία βρέθηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας. Οι Κρητικοί δείχνουν ένα ώριμο πρόσωπο και στόχος τους να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στις θέσεις 5-8, ώστε να είναι ακόμα πιο ήρεμοι στον τελικό κυπέλλου. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.25 να νικήσει ο Παναθηναϊκός και να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ.

Vistabet: Build A Bet* στο Κηφισιά – ΠΑΟΚ!

Να πιάσει κορυφή

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής. Μάλιστα, με νίκη στο εξ’ αναβολής ματς με την Κηφισιά στη Νίκαια θα ισοβαθμήσει τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την ΑΕΚ. Η επιστροφή του Κωνσταντέλια γέμισε με χαμόγελα την ομάδα, αφού ο μέσος του ΠΑΟΚ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι με τους Αρκάδες. Τα διαδοχικά ματς έχουν φέρει κόπωση, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση, επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού και πήρε βαθμολογική ανάσα. Ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον ΠΑΟΚ θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της παραμονής.

