Vistabet: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις με 0% Γκανιότα*! (12/11)

Ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει την τρίτη διαδοχική του νίκη και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της εντυπωσιακής Ζαλγκίρις.

Να χτίσει σερί

Μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και απάντησε με δύο διαδοχικές εντός έδρας νίκες. Στην τελευταία στροφή νίκησε την Παρτιζάν με 80-71, σε αναμέτρηση όπου η εικόνα του ήταν εξαιρετική στα τελευταία λεπτά, εκεί όπου ένα εντυπωσιακό 11-0 του χάρισε τη νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (6-3) δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει σταθερότητα εντός έδρας, εκεί όπου γνώρισε δύο από τις τρεις συνολικές ήττες της στη EuroLeague. Η επιστροφή του Γουόκαπ ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική λειτουργία, με τον Ολυμπιακό να διαθέτει πλέον τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Η επάνοδος του Κίναν Έβανς (15 πόντοι και 5 ασίστ σε 19’ απέναντι στην Καρδίτσα) αναμένεται να προσφέρει σκορ και δημιουργία. Εκτός για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις ο Νιλικίνα. Στο 1.91 προσφέρεται το γεγονός να σημειωθούν περισσότεροι από 160.5 πόντοι στην αναμέτρηση.

Εντυπωσιακή επιθετικά και αμυντικά

Η Ζαλγκίρις αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο θετικές εκπλήξεις της φετινής EuroLeague. Με ρεκόρ 7-2, οι Λιθουανοί είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία , μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση. Μετά από εννέα αγωνιστικές, η ομάδα του Κάουνας διαθέτει από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις στη EuroLeague, ενώ αμυντικά τα πάει περίφημα, δείχνοντας εξαιρετική ισορροπία. Εκτός πλάνων ο τραυματίας Γουίλιαμς-Γκος, με τον Λο να κάνει τα πάντα στο γήπεδο, όπως και ο MVP του Οκτωβρίου, Σιλβέιν Φρανσίσκο. Κανονικά θα παίξει Γκιεντράιτις.

