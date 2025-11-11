ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις με 0% Γκανιότα*! (12/11)

Ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει την τρίτη διαδοχική του νίκη και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της εντυπωσιακής Ζαλγκίρις. 

Vistabet: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις με Priceboosts!

Να χτίσει σερί

Μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό, ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και απάντησε με δύο διαδοχικές εντός έδρας νίκες. Στην τελευταία στροφή νίκησε την Παρτιζάν με 80-71, σε αναμέτρηση όπου η εικόνα του ήταν εξαιρετική στα τελευταία λεπτά, εκεί όπου ένα εντυπωσιακό 11-0 του χάρισε τη νίκη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα (6-3) δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει σταθερότητα εντός έδρας, εκεί όπου γνώρισε δύο από τις τρεις συνολικές ήττες της στη EuroLeague. Η επιστροφή του Γουόκαπ ενίσχυσε σημαντικά την αμυντική λειτουργία, με τον Ολυμπιακό να διαθέτει πλέον τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Η επάνοδος του Κίναν Έβανς (15 πόντοι και 5 ασίστ σε 19’ απέναντι στην Καρδίτσα) αναμένεται να προσφέρει σκορ και δημιουργία. Εκτός για την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις ο Νιλικίνα. Στο 1.91 προσφέρεται το γεγονός να σημειωθούν περισσότεροι από 160.5 πόντοι στην αναμέτρηση. 

Vistabet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις!

Εντυπωσιακή επιθετικά και αμυντικά

Η Ζαλγκίρις αποτελεί αναμφίβολα μία από τις πιο θετικές εκπλήξεις της φετινής EuroLeague. Με ρεκόρ 7-2, οι Λιθουανοί είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία , μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση. Μετά από εννέα αγωνιστικές, η ομάδα του Κάουνας διαθέτει από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις στη EuroLeague, ενώ αμυντικά τα πάει περίφημα, δείχνοντας εξαιρετική ισορροπία.  Εκτός πλάνων ο τραυματίας Γουίλιαμς-Γκος, με τον Λο να κάνει τα πάντα στο γήπεδο, όπως και ο MVP του Οκτωβρίου, Σιλβέιν Φρανσίσκο. Κανονικά θα παίξει Γκιεντράιτις.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα