Vistabet: Ολυμπιακός – Βόλος με Build A Bet*! (24/01)

Πριν το μεγάλο ραντεβού στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο με μοναδικό στόχο να μείνει σε τροχιά κορυφής.

Χωρίς περιθώρια γκέλας πριν τον… τελικό

Ο Ολυμπιακός έπειτα τη μεγάλη βραδιά στο Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα. Υποδέχεται τον Βόλο και η νίκη είναι μονόδρομος για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Ο… τελικός με τον Άγιαξ πάει στην άκρη, αν και ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι πιθανό να προβεί σε rotation. Σύμμαχος η παράδοση, μιας και ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα απέναντι στον Βόλο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε όλα και σημειώνοντας συνολικά 11 γκολ. Το σερί 12 συνεχόμενων εντός έδρας νικών του Ολυμπιακού έλαβε τέλος με την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Κηφισιά στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που οι «Ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να κερδίσουν δύο διαδοχικά εντός έδρας ματς ήταν ακριβώς πριν από αυτό το νικηφόρο σερί (2 ισοπαλίες τον Φεβρουάριο του 2025). Ο Μεχντί Ταρεμί, είχε άμεση συμμετοχή σε γκολ και στα τρία τελευταία παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (2 γκολ, 1 ασίστ) και κυνηγά σερί τεσσάρων αγώνων, κάτι που έχει να πετύχει από το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022 (πέντε αγώνες με την Πόρτο).

Σε κακό μομέντουμ…

Στον αντίποδα, ο Βόλος γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα 3-0 από τον Ατρόμητο, σε ένα από τα χειρότερα ματς του τη φετινής σεζόν. Δυο σερί εκτός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα, ωστόσο την τελευταία φορά που ηττήθηκε σε τρία διαδοχικά ήταν τον Αύγουστο του 2023. Δεν είναι σε καλό μομέντουμ, αφού έχει ηττηθεί σε τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στη διοργάνωση, όσες ήττες είχε συνολικά και στα προηγούμενα 11 ματς του (7 νίκες, 1 ισοπαλία).

