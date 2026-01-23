ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Ολυμπιακός – Βόλος με Build A Bet*! (24/01)

Πριν το μεγάλο ραντεβού στο Άμστερνταμ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο με μοναδικό στόχο να μείνει σε τροχιά κορυφής.

Vistabet: Ολυμπιακός – Βόλος με Build A Bet* στο Live!

Χωρίς περιθώρια γκέλας πριν τον… τελικό

Ο Ολυμπιακός έπειτα τη μεγάλη βραδιά στο Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα. Υποδέχεται τον Βόλο και η νίκη είναι μονόδρομος για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Ο… τελικός με τον Άγιαξ πάει στην άκρη, αν και ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι πιθανό να προβεί σε rotation. Σύμμαχος η παράδοση, μιας και ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει στα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα απέναντι στον Βόλο, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε όλα και σημειώνοντας συνολικά 11 γκολ. Το σερί 12 συνεχόμενων εντός έδρας νικών του Ολυμπιακού έλαβε τέλος με την ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Κηφισιά στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που οι «Ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να κερδίσουν δύο διαδοχικά εντός έδρας ματς ήταν ακριβώς πριν από αυτό το νικηφόρο σερί (2 ισοπαλίες τον Φεβρουάριο του 2025). Ο Μεχντί Ταρεμί, είχε άμεση συμμετοχή σε γκολ και στα τρία τελευταία παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (2 γκολ, 1 ασίστ) και κυνηγά σερί τεσσάρων αγώνων, κάτι που έχει να πετύχει από το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2022 (πέντε αγώνες με την Πόρτο).

Vistabet: Ολυμπιακός – Βόλος με Priceboost!

Σε κακό μομέντουμ…

Στον αντίποδα, ο Βόλος γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα 3-0 από τον Ατρόμητο, σε ένα από τα χειρότερα ματς του τη φετινής σεζόν. Δυο σερί εκτός έδρας ήττες στο πρωτάθλημα, ωστόσο την τελευταία φορά που ηττήθηκε σε τρία διαδοχικά ήταν τον Αύγουστο  του 2023. Δεν είναι σε καλό μομέντουμ, αφού έχει ηττηθεί σε τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του στη διοργάνωση, όσες ήττες είχε συνολικά και στα προηγούμενα 11 ματς του (7 νίκες, 1 ισοπαλία).

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα