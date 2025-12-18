ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν με 0% Γκανιότα*! (19/11)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ουραγό της διοργάνωσης, Βιλερμπάν, όπου η νίκη είναι μονόδρομος.

Vistabet: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν Τελ Αβίβ με Priceboosts!

Ψάχνει αντίδραση

Ο Ολυμπιακός υπέστη την τρίτη του σερί ήττα στη EuroLeague, αυτή τη φορά εντός έδρας από τη Βαλένθια με 99-92. Στο 8-7 έπεσε η ομάδα του Μπαρτζώκα (5-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), με τον Εβάν Φουρνιέ σε ακόμη ένα πολύ κακό βράδυ εκτελεστικά (1/9 τρίποντα). Σάσα Βεζένκοβ (24 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Νίκολα Μιλουτίνοβ (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ) ήταν οι κορυφαίοι των γηπεδούχων, που έχασαν με 16-32 το τέταρτο δεκάλεπτο. «Απλώς δεχθήκαμε κομβικά καλάθια. Κάποια επιθετικά ριμπάουντ και έβαλαν δύσκολα καλάθια. Με τον ρυθμό που παίζει η Βαλένθια δεν μπορείς να παίξεις 40 λεπτά με τους ίδιους παίκτες. Στο ροτέισον αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, όπου ο Ολυμπιακός αναζητά νίκη ηρεμίας και ψυχολογίας. Παραμένουν εκτός οι Γουόρντ, ΜακΚίσικ, πιθανό το ντεμπούτο του Μόρις. Σύμμαχος η παράδοση, αφού στα πέντε τελευταία ματς οι Πειραιώτες μετρούν τέσσερις νίκες. Στο 1.72 να σημειωθούν 165.5 ή περισσότεροι πόντοι.

Vistabet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Βιλερμπάν!

Δύσκολα ο Ντε Κολό

Η Βιλερμπάν επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επικρατώντας της Μπάγερν με 76-74. Οι Γάλλοι σημείωσαν την τέταρτη νίκη τους στη EuroLeague πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. O Γουότσον είχε 14 πόντους, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 ριμπάουντ σε 26 λεπτά. Ωστόσο, η Βιλερμπάν είναι πιθανό να παρουσιαστεί χωρίς τον Ντε Κολό, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στους Βαυαρούς.

