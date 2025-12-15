Vistabet: Ολυμπιακός – Βαλένθια με 0% Γκανιότα*! (16/12)

Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και κόντρα στην εξαιρετική Βαλένθια να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ψάχνει δυναμική αντίδραση

Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει στη φετινή EuroLeague να αποκτήσει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό και, μετά από 15 αγωνιστικές, βρίσκεται εκτός της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας. Το ρεκόρ του είναι 8-6, έχοντας μάλιστα ένα παιχνίδι λιγότερο λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε. Στην πιο πρόσφατη υποχρέωσή του γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» με 98-85, παρουσιάζοντας αδυναμία να βρει σταθερές επιθετικές λύσεις. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε προηγηθεί η ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνέπεια. Οι «Ερυθρόλευκοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους το σερί δύο ηττών και να επιστρέψουν στις νίκες κόντρα στη Βαλένθια. Συνολικά, ο Ολυμπιακός σημειώνει 86,3 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ στα ριμπάουντ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με 12,1 επιθετικά και 24,9 αμυντικά. Από την αποστολή απουσιάζουν οι Γουόρντ και ΜακΚίσικ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Μόρις. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.50 να σημειώσει ο Φουρνιέ 15+ πόντους.

Σε εξαιρετικό μομέντουμ

Στον αντίποδα, η Βαλένθια εντυπωσιάζει με την πορεία της, καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 10-5. Προέρχεται από επτά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και παρουσιάζεται εξαιρετικά δυνατή στην έδρα της, όπου μετρά 7-1. Στο τελευταίο της παιχνίδι επικράτησε άνετα της Αναντολού Εφές με 94-82, επιβεβαιώνοντας την επιθετική της υπεροχή. Η ομάδα του Μαρτίνεθ διαθέτει την πιο παραγωγική επίθεση της EuroLeague με 96,8 πόντους ανά αγώνα, είναι πρώτη στις ασίστ και κορυφαία στα επιθετικά ριμπάουντ. Μοναδική απουσία αυτή του Λόπεθ-Αροστέγκι.

