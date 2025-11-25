ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με 0% Γκανιότα*! (26/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ελλάδα. 

Vistabet: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με Build A Bet* στο Live!

Για την υπέρβαση

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός κόντρα στην Αϊνχτόφεν και για 90 λεπτά κρατούσε τη νίκη, ωστόσο το τελευταίο κακό πεντάλεπτο των καθυστερήσεων έφερε και την ισοφάριση. Οι Πειραιώτες παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στην PSV κι έχασαν την ευκαιρία να πετύχουν το πρώτο τους τρίποντο στη League Phase. Εντός συνόρων συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών, επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου και διατηρήθηκε στην κορυφή. Επόμενο εμπόδιο αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα επιδιώξει την υπέρβαση. Αξίζει να σημειωθεί, πως και οι τέσσερις ήττες του Ολυμπιακού από τη «Βασίλισσα» στο Champions League έχουν έρθει εκτός έδρας. Στα εντός έδρας παιχνίδια τους, οι «Ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι σε τέσσερις αναμετρήσεις (1 νίκη, 3 ισοπαλίες). Παράλληλα, από τις ομάδες με τουλάχιστον 20 νίκες στην ιστορία Πρωταθλητριών/Champions League, ο Ολυμπιακός είναι εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών εντός έδρας (85%), καθώς 40 από τις 47 συνολικές του επιτυχίες έχουν επιτευχθεί στο «σπίτι» του.  Στο 3.00 προσφέρεται να βρει δίχτυα ο Ελ Κααμπί οποτεδήποτε στο ματς. 

Vistabet: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Δεν πείθει…

Η «Βασίλισσα» άρχισε τη σεζόν με πολλά υποσχόμενο ποδόσφαιρο, αλλά μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, σχεδόν τίποτα δεν είχε απομείνει από αυτό. Δεν υπάρχει η ασφυκτική πίεση που είχε υποσχεθεί, ούτε το ιλιγγιώδες στυλ παιχνιδιού που ο νέος προπονητής της είχε διαφημίσει το καλοκαίρι. Εντός συνόρων παραχώρησε ισοπαλία 2-2 εκτός στην Ελτσε και είδε τη διαφορά από την Μπαρτσελόνα να εξανεμίζεται. Στη League Phase ηττήθηκε στο «Άνφιλντ» από τη Λίβερπουλ με 1-0 και βρέθηκε στην 9η θέση.  Η Ρεάλ έχει χάσει τρία από τα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, μένοντας χωρίς γκολ και στις τρεις ήττες. Είναι η πρώτη φορά από το διάστημα από το 2008 που μετρά τρεις ήττες σε τετράδα αγώνων εκτός έδρας στη διοργάνωση. Πλήγμα η απουσία των Μιλιτάο, Κουρτουά, Χάουσεν. 

