Vistabet: Ολυμπιακός – Παρτιζάν Βελιγραδίου με 0% Γκανιότα*! (07/11)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρτιζάν και θέλει να πετύχει τη δεύτερη διαδοχική του εντός έδρας νίκη.

Vistabet: Ολυμπιακός – Παρτιζάν Βελιγραδίου με Priceboosts!

Να «χτίσει» σερί

Ευρωπαϊκή εβδομάδα με ανάμεικτα συναισθήματα για τον Ολυμπιακό. Αρχικά γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (62-58), ανεβαίνοντας στο 5-3. Μιλουτίνοβ (10 πόντοι, 13 ριμπάουντ) και Βεζένκοβ (14 πόντοι) ήταν οι κορυφαίοι του Ολυμπιακού, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εξαιρετική άμυνα του Γουόκαπ στον Μίσιτς. Αμυντικά, η ομάδα του Μπαρτζώκα παραμένει δυνατή, αφού είναι 3η στη διοργάνωση σε Defensive Rating. «Το να παίξουμε καλύτερη άμυνα είναι ζητούμενο για εμάς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θέλουμε να είμαστε καλύτερα αμυντικά ομάδα», τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Με εμπόδια η προετοιμασία ενόψει Παρτιζάν, αφού Γουόρντς και Μιλουτίνοφ ήταν άρρωστοι, αλλά προπονήθηκαν και θα παίξουν, ωστόσο αμφίβολος είναι ο Φουρνιέ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.90 να πετύχει ο Βεζένκοφ 25 ή περισσότερους πόντους.

Vistabet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Παρτιζάν Βελιγραδίου!

Σε κακό μομέντουμ…

Η Παρτιζάν, διανύει δύσκολη περίοδο, γνωρίζοντας διαδοχικές ήττες τόσο στη EuroLeague όσο και στην ABA Liga. Στη διπλή αγωνιστική της προηγούμενης εβδομάδας ηττήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Μπαρτσελόνα, ενώ ακολούθησε και νέα ήττα από την Ντουμπάι στην ΑBA Liga. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άσκησε κριτική στην προσπάθεια και στη διάθεση των παικτών του, καθώς η ομάδα του εμφανίζει έντονα αμυντικά προβλήματα. Ειδικότερα, δέχεται 84,7 πόντους ανά αγώνα και έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στη διοργάνωση. Σημαντικές οι απουσίες των Μαρίνκοβιτς, Τζαμπάρι Πάρκερ  και Κάρλικ Τζόουνς.

