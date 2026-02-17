Vistabet: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με 0% Γκανιότα*! (18/02)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ξανά τη Λεβερκούζεν, αυτή τη φορά στα Play offs του Champions League.

Να γράψει ιστορία…

Ο Ολυμπιακός μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα ούτε από τη Λιβαδειά, μένοντας στο μηδέν (0-0). Έτσι, έχασε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πλέον, στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, εκεί όπου θέλει να επαναλάβει την εξαιρετική εμφάνιση της 20ης Ιανουάριου, όταν και επικράτησε 2-0. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει να γράψει ιστορία, αφού αναζητά την τέταρτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία της (αυτό θα είναι το 165ο παιχνίδι του στις δύο διοργανώσεις). Σημαντικές επιστροφές για τον Μεντιλίμπαρ, αφού στα πλάνα του θα βρίσκονται οι Ποντένσε, Ορτέγκα και Ταρέμι. Μάλιστα, ο Ιρανός έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο σκόρερ των «ερυθρόλευκων» με 16 συνολικά γκολ, όπως απέδειξε και στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δυο ομάδων. Άλλωστε, στο φετινό Champions League ο Ιρανός έχει συμμετοχή σε τέσσερα γκολ (2 γκολ, 2 ασίστ). Να βρει δίχτυα ο Ταρέμι προσφέρεται στο 2.45.

Θέλει εκδίκηση και βήμα πρόκρισης

Η Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες, αφού διέλυσε με 4-0 εντός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι. Ετσι, πλησίασε την τετράδα της Bundesliga, όπου είναι και ο βασικός της στόχος. Υπάρχει κόπωση από τα διαδοχικά ματς, ωστόσο, σκοπός της ομάδας είναι η παρουσία στη φάση των «16». Η Λεβερκούζεν ψάχνει εκδίκηση από τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά από τις ομάδες που έχουν παίξει 10+ αγώνες στα νοκ άουτ του Champions League έχει το χειρότερο ποσοστό νικών (11%), κερδίζοντας μόνο δύο από τα 19 παιχνίδια της (4 ισοπαλίες, 13 ήττες). Ο Γκαρθία, βοηθάει και στη διάσπαση των αμυνών με τις περισσότερες διαπεραστικές πάσες (133) στη φάση της League Phase. Οι 32 μάλιστα ήταν απέναντι στους Πειραιώτες.

