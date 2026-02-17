ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με 0% Γκανιότα*! (18/02)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ξανά τη Λεβερκούζεν, αυτή τη φορά στα Play offs του Champions League. 

Vistabet: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Build A Bet* στο Live!

Να γράψει ιστορία…

Ο Ολυμπιακός μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό, δεν κατάφερε να περάσει νικηφόρα ούτε από τη Λιβαδειά, μένοντας στο μηδέν (0-0). Έτσι, έχασε την ευκαιρία να βρεθεί ξανά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Πλέον, στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για το Champions League, εκεί όπου θέλει να επαναλάβει την εξαιρετική εμφάνιση της 20ης Ιανουάριου, όταν και επικράτησε 2-0. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει να γράψει ιστορία, αφού αναζητά την τέταρτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία της (αυτό θα είναι το 165ο παιχνίδι του στις δύο διοργανώσεις). Σημαντικές επιστροφές για τον Μεντιλίμπαρ, αφού στα πλάνα του θα βρίσκονται οι Ποντένσε, Ορτέγκα και Ταρέμι. Μάλιστα, ο Ιρανός έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο σκόρερ των «ερυθρόλευκων» με 16 συνολικά γκολ, όπως απέδειξε και στην προηγούμενη συνάντηση μεταξύ των δυο ομάδων. Άλλωστε, στο φετινό Champions League ο Ιρανός έχει συμμετοχή σε τέσσερα γκολ (2 γκολ, 2 ασίστ).  Να βρει δίχτυα ο Ταρέμι προσφέρεται στο 2.45.

Vistabet: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Θέλει εκδίκηση και βήμα πρόκρισης

Η Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες, αφού διέλυσε με 4-0 εντός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι. Ετσι, πλησίασε την τετράδα της Bundesliga, όπου είναι και ο βασικός της στόχος. Υπάρχει κόπωση από τα διαδοχικά ματς, ωστόσο, σκοπός της ομάδας είναι η παρουσία στη φάση των «16». Η Λεβερκούζεν ψάχνει εκδίκηση από τον Ολυμπιακό μετά την ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά από τις ομάδες που έχουν παίξει 10+ αγώνες στα νοκ άουτ του Champions League έχει το χειρότερο ποσοστό νικών (11%), κερδίζοντας μόνο δύο από τα 19 παιχνίδια της (4 ισοπαλίες, 13 ήττες). Ο Γκαρθία, βοηθάει και στη διάσπαση των αμυνών με τις περισσότερες διαπεραστικές πάσες (133) στη φάση της League Phase. Οι 32 μάλιστα ήταν απέναντι στους Πειραιώτες.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ.

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2»

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ |

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα