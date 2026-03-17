Vistabet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με 0% Γκανιότα*!

Στο εξ αναβολής παιχνίδι, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα τετράδας.

Vistabet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με PriceBoosts!

Με απουσίες στο ντέρμπι με τη Φενέρ

Η εβδομάδα στη Γαλλία δεν έκλεισε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος γνώρισε την ήττα 81-80 από τη Μονακό. Οι «Ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη παιχνιδιού σε σχέση με μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, αφού μετά τη νίκη κόντρα στην Παρί, γνώρισαν την ήττα από μια ομάδα που είχε την τακτική εκπαίδευση και έπαιξε την άμυνα που δυσκολεύει αρκετά τον αντίπαλό της.

Οι Πειραιώτες δέχθηκαν καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα και δεν μπόρεσαν να απαντήσουν με τον Μιλουτίνοφ. «Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει, αλλά είχαμε κακή νοοτροπία. Εκείνοι έπαιξαν σκληρά, έπαιξαν με καρδιά και εμείς προσαρμοστήκαμε σε αυτό. Είναι δικό μου λάθος» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Οι Πειραιώτες στρέφουν τα βλέμματα στο εξ’ αναβολής ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, εκεί όπου με νίκη κάνουν σημαντικό βήμα για την τετράδα. Κόντρα στον Πανιώνιο οι Βεζένκοφ, και Γουόκαπ έπαιξαν κανονικά και τέθηκαν στα πλάνα του Έλληνα προπονητή. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Τζόουνς, Μόρις, Τζόσεφ. Τρεις διαδοχικές ήττες μετρούν οι «Ερυθρόλευκοι» από τους Τούρκους και θέλουν να σπάσουν το μίνι αρνητικό σερί. Στο 1.75 προσφέρεται η απόδοση να σημειωθούν περισσότεροι από 164,5 πόντοι.

Vistabet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Νίκη για να «κλειδώσει» την πρωτιά

Η Φενερμπαχτσέ δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις υψηλές πτήσεις και ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 79-73. Στο 22-8 έπεσε η Φενέρ (13-3 εντός και 9-5 εκτός έδρας), η οποία παραμένει στην κορυφή της κατάταξης. Κακό βράδυ για Μπάλντουιν και Χόρτον-Τάκερ (10/29 σουτ), με 7/31 τρίποντα έκλεισε το ματς η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που μοίρασε 10 ασίστ για τα 14 λάθη της. «Αν μείνουμε πιστοί στο πλάνο του αγώνα και συνεχίσουμε να παίζουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και τις αρχές μας, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα» τόνισε ο Χόρτον – Τάκερ. Εκτός οι Σίλβα, Ντε Κολό, αλλά και οι Μέλι, Χολ και Μπάνγκο.

