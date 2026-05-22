Vistabet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με 0% Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα (18:00) για την κατάκτηση της κούπας, όμως απέναντί του στέκεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ.

Με σύμμαχο το μομέντουμ και τον κόσμο

Η παρουσία του Ολυμπιακού σε πέμπτο διαδοχικό Final Four συνιστά από μόνη της ένα σπουδαίο επίτευγμα και επιβεβαιώνει τη σταθερότητά του στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Πρώτο του εμπόδιο στον δρόμο για την κούπα η Φενερμπαχτσέ, για πολλούς ο δυσκολότερος αντίπαλος. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τις νίκες στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Η παράδοση μεταξύ των δύο συλλόγων είναι απόλυτα ισορροπημένη, καθώς σε 38 αναμετρήσεις μετρούν από 19 νίκες η καθεμία. Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ηγέτη του Ολυμπιακού και ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με 19,2 πόντους κατά μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, ο Εβάν Φουρνιέ εμφανίζεται ιδιαίτερα ανεβασμένος στο πιο κρίσιμο σημείο της χρονιάς. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στις λεπτές ισορροπίες που συχνά καθορίζουν τέτοιου επιπέδου αναμετρήσεις, υπογραμμίζοντας: «Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μία τελευταία προσπάθεια ή η τύχη. Παίζουν πολλά ρόλο». Στο πλευρό του θα βρίσκονται περισσότεροι από 9.000 οπαδοί του.

Με στόχο την υπεράσπιση του τίτλου

Η φετινή πορεία της Φενέρμπαχτσε είχε αστάθεια, αλλά η εξαιρετική ποιότητα την κράτησε ψηλά. Στην ώρα των Playoffs έδειξε την απαιτούμενη συνέπεια και ξεπέρασε δίκαια το εμπόδιο της Ζαλγκίρις. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συμμετέχει σε ακόμη ένα Final Four ως προπονητής, έχοντας ήδη γευτεί την κορυφή της Ευρώπης πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι. Ο Γουέιντ Μπόλντουιν αποτελεί τον βασικό εκφραστή της δημιουργίας και των κρίσιμων επιθέσεων για τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας μέσο όρο 14,1 πόντους ανά παιχνίδι. Σημαντική είναι και η συνεισφορά του Νάιτζελ Χολ. Παράλληλα, ο Χόρτον-Τάκερ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο καθοριστικές μονάδες του ρόστερ ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 15,7 πόντους ανά αγώνα. «Είμαστε εδώ να παίξουμε καλά για 40 λεπτά, να κερδίσουμε και να δώσουμε μία ευκαιρία στον εαυτό μας», τόνισε ο Γιασικεβίτσιους.

