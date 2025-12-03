ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Vistabet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με 0% Γκανιότα*! (04/12)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (21:15) τη Φενερμπαχτσέ, με τη συμμετοχή του Φουρνιέ να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Vistabet: Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ με Priceboosts!

Εξαιρετικά αμφίβολος ο Φουρνιέ

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός στο Βελιγράδι, αφού ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80. Καθοριστικό ήταν το 13-0 σερί των γηπεδούχων στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου, όπου οι Πειραιώτες παρουσίασαν πολλά κενά στην άμυνα. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 7 σερί πόντους (ένα τρίποντο και δύο δίποντα), σφράγισε οριστικά τη νίκη των Σέρβων. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε στο 8-5, ενώ εκτός έδρας έχει 3-3. Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού με 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν επίσης οι Ντόρσεϊ (16π.) και Φουρνιέ (13π.). Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ, εκεί όπου οι Πειραιώτες θέλουν μόνο νίκη. «Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, η Φενέρ προέρχεται από 5 σερί νίκες, 4 στο γήπεδο της. Δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση, επανέρχονται και οι τραυματίες» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Έλληνας προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τον ΜακΚίσικ, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν προπονήθηκε. Στα δέκα τελευταία ματς στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός μετρά έξι νίκες, ενώ έχει ηττηθεί τέσσερις. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.25 να πετύχει ο Ντόρσεϊ 4 ή περισσότερα τρίποντα.

Vistabet: Build A Bet* στο Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ!

Ανεβασμένη η Φενέρ

Η Φενερμπαχτσέ ίδρωσε  και χρειάστηκε ένα φόλοου του Νικολό Μέλι και μια άμυνα του Ιταλού για να πάρει τη νίκη (66-64) κόντρα στην Βίρτους στην Κωνσταντινούπολη, σε μια αναμέτρηση, όπου κυριάρχησε η αστοχία και οι πολλές κακές επιθετικές επιλογές. Ο Ουέιντ Μπάλντουιν με 18 πόντους ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την τουρκική ομάδα, με τον Νικολό Μέλι να έχει 4 πόντους (με το πολύτιμο φόλοου στο τέλος), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Πέντε διαδοχικές νίκες για τους Τούρκους που ανέβηκαν αρκετά στην κατάταξη. «Πρέπει να επικεντρωθούμε στο να σταματήσουμε την κίνηση της μπάλας και το ομαδικό τους παιχνίδι, και πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή σε παίκτες όπως οι Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, οι οποίοι κάνουν μια εξαιρετική σεζόν» τόνισε ο Γιασικεβίτσιους. Εκτός πλάνων ο Μπιτίμ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

